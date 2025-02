El Concello de A Coruña declara desierta la recogida de basuras al excluir la última oferta

La Junta de Gobierno Local, en su próxima sesión, declarará desierto el concurso de la recogida de basuras, que actualmente presta Prezero pese a que los tribunales anularon su oferta. Solo quedaba una candidatura todavía válida, la de Valoriza, y como ya adelantó este diario, también debía ser excluida porque incumplió las condiciones del concurso. El servicio municipal de Planeamiento y Gestión lo estudió, y, en un informe que fue este viernes a la mesa de contratación, rechaza las alegaciones de Valoriza, y propone su exclusión y declarar desierto el concurso. Habrá que abrir otro, y la alcaldesa, Inés Rey, afirmó a este diario que «Medio Ambiente y Contratación trabajan para sacarlo a la mayor brevedad posible».

El concurso se abrió con Marea en el Gobierno local, y la mesa de contratación comprobó que había ofertas que podían quedar excluidas por no cumplir las condiciones, pero optó por interpretarlas «en el sentido menos restrictivo» para favorecer la concurrencia. En 2019 quedó en primer lugar de cuatro la oferta de FCC e Ingeser, pero tanto esa como otra de Copasa, Geseco y Setec fueron anuladas. El contrato recayó en Cespa, y en Prezero cuando compró parte de esta empresa.

Valoriza fue a los tribunales y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló la concesión a Prezero en 2023: tanto las instalaciones como las emisiones sonoras de los vehículos no encajaban con los pliegos. Por exclusión, solo quedaba Valoriza, pero, según el Ayuntamiento, si se aplican los mismos criterios que llevaron a la anulación de la oferta de Prezero la suya tampoco es válida, pues presentó una parcela que no cumple las condiciones. Valoriza propone ahora otra finca, pero esto no sería legal, afirma el Concello.

El PP reclama una «solución urgente» y afirma que el Gobierno local «ha tardado más de un año en rechazar la oferta de Valoriza» desde que la sentencia del Superior fue firme, en enero de 2024. En resolver las alegaciones, indica, gastó «varios meses», y pronostica que la recogida «seguirá sin contrato varios años más». El grupo recuerda que el anterior contrato del servicio (que en 2023, último año con liquidación de presupuestos, costó 11,6 millones), se anuló en 2017, y que tardó años en ser adjudicado.

La Xunta pondrá sanción

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, afirmó este viernes que el Gobierno gallego abrirá la próxima semana un expediente de sanción contra el Ayuntamiento por no haber implantado el quinto contenedor. Vázquez afirmó que «hemos sido pacientes», pues hubo un «acuerdo» en octubre de 2023. El Ayuntamiento, defendió, incumple la ley y puede dejar de percibir por ello «cinco millones al año». La alcaldesa ha prometido introducir el nuevo contenedor este año.

Suscríbete para seguir leyendo