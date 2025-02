Cuidar más allá de las fronteras

Hay familias atravesadas en dos por las líneas fronterizas. Si hace algunas décadas cientos de trabajadores gallegos se vieron obligados a emigrar a otras latitudes, ahora la comunidad se ha convertido en receptora de trabajadores migrantes que buscan en este país una oportunidad para sacar adelante a sus familias, que, muchas veces, se ven obligadas a esperarlas a miles de kilómetros. Son las llamadas familias transnacionales, divididas aquí y allá, sobre las que ha puesto el ojo el proyecto Carewell: coidados, desigualdades e benestar nas familias transnacionais en Europa, coordinado por la catedrática de la Universidade da Coruña Laura Oso.

Estos días presentaron las conclusiones en las jornadas sobre Inmigración, Cuidados y Desigualdades presentadas en la Facultad de Sociología. «Son familias que se reconocen y funcionan como tal, pero viven dispersa entre varios países, normalmente por motivos laborales», explica Laura Oso. El estudio ha desvelado lo que parece una obviedad, pero no lo es tanto: estas familias migrantes no lo tienen nada fácil para salir adelante en el día a día, y no solo por cuestiones económicas. El estudio pone el foco en la cuestión de las desigualdades en las tareas de cuidados que afectan, sobre todo, a estos perfiles. «Se ha estudiado mucho el envío de remesas, y cómo a través de esto pueden cuidar a sus familias en el país de origen, en los que hay falta de protección social y dificultades. Pero a veces estos cuidados se producen a la inversa: hay abuelas que migran o que vienen a pasar temporadas a España para hacerse cargo de los nietos, ante la presión que tienen las familias migrantes para cuidar a los más pequeños», desgrana Laura Oso.

El proyecto tiene en cuenta, especialmente, el papel de los «cuidados emocionales» y la red de salvación que suponen las aplicaciones móviles para que las personas que migran se sientan menos aisladas de todo lo que dejaron atrás. «Se generan unos soportes y unos cuidados emocionales que son muy importantes a través de estos canales», detalla Laura Oso. El COVID y su cierre de fronteras, abunda, contribuyeron a ensanchar las distancias, también las emocionales. «Nos hemos encontrado casos de personas que tuvieron que asistir a entierros a través de Whatsapp», reflexiona.

Mujeres cuidadoras por partida doble

En el caso de España, es especialmente relevante la comunidad latinoamericana, muy numerosa y asentada desde hace años. En este caso, destaca Oso, ni la experiencia migratoria ni el papel de los cuidados escapan al sesgo de género. Muchas veces son las mujeres las que migran solas y se ven obligadas a cuidar a la familia que viaja con ellas, pero también a la que dejan allá. Curiosamente, se abre una tercera carga: las mujeres migrantes sostienen también los cuidados en el país de acogida, ya que, en muchas ocasiones, el sistema les reserva empleos relacionados, precisamente, con este ámbito. «Son el sostén de los cuidados: de sus familias de España y del país de origen, y al mismo tiempo están aquí cuidando a personas mayores porque es su trabajo. Son las tres patas», añade.

Los propios niños de las familias son la vía de escape, a veces, a toda esta presión. Especialmente en el caso de las niñas, estas dinámicas les impulsan a dejar atrás la infancia para hacerse cargo de sus hermanos pequeños o familiares mayores. «Al no tener una red familiar sólida en el país de acogida ni recursos para contratar cuidados, es habitual que estos recaigan en los propios niños. Esto tiene un impacto en su trayectoria vital, porque esto genera unas dificultades para sacar adelante sus estudios», explica Laura Oso.

También sobre la infancia recae, en múltiples situaciones, la función de «mediador intercultural». Menos afectados que sus padres por la barrera del idioma, a veces deben ejercer de traductores o intérpretes de sus familiares en trámites médicos o administrativos, lo que genera desigualdades y también obliga a estos niños y niñas, hijos de la migración, a crecer de golpe. «Genera a veces un problema incluso ético. Por ejemplo, cuando tienen que acompañar ala familia al hospital. Son situaciones complicadas, porque los hijos tienen que estar intermediando con información médica de sus padres. Esto pasa porque no hay unos servicios de mediación que estén fuertes», comenta la catedrática.