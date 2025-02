Sobre gatos e biodiversidade

Xa o recolleu o xenial Castelao hai un século: “O GATO. Volven as escuras anduriñas; pero unha que comín o ano pasado, isa non volverá”. O gato como predador da fauna silvestre. Precisamente, nas últimas semanas as redes sociais veñen fervendo con comentarios relativos aos gatos no medio natural. En especial a raíz dun artigo divulgativo de dous investigadores (Kaliontzopoulou e Ramos) nos que falan dos resultados dun estudo científico sobre o impacto dos gatos sobre a fauna silvestre en xeral e sobre unha especie de lagartixa catalá (Podarcis liolepis) en particular. A pesar da evidencia científica, moitas persoas desacreditaron o estudo polo mero feito de situar aos gatos domésticos como responsables do declive desta lagartixa, negando o impacto dos felinos sobre a fauna silvestre, e mesmo desacreditando a estes científicos.

A mesma reacción se produciu a raíz da publicación dos datos preliminares dun estudo noso sobre o impacto das poboacións de gatos sobre a fauna silvestre en Galicia. A cifra mínima de 1,6 millóns de aves, mamíferos, réptiles e outros animais silvestres mortos por causa dos gatos presentes en Galicia foi tamén negada e censurada en redes sociais, acompañada tamén de descalificacións persoais. O científico do CSIC Miguel Clavero foi mesmo ameazado tras un estudo de referencia sobre o impacto ecolóxico dos gatos vadíos a nivel español.

Resulta sorprendente que, a pesar dos centos (mesmo miles) de estudos científicos feitos ao longo de décadas, este sexa hoxe en día un tema tabú, que pode implicar problemas (mesmo a nivel persoal) a persoas que queren facer, simplemente, ciencia. Mesmo coñecendo que en países como os Estados Unidos os gatos son responsables da morte de 1.300 a 4.000 millóns de aves ao ano, así como entre 6.300 a 22.300 millóns de mamíferos. Mesmo cando se comprobou como os gatos domésticos introducidos en Australia predan sobre a metade das 357 especies de aves nativas dese país. Mesmo con evidencias de predación sobre especies ameazadas (case dous terzos das aves en perigo de extinción e vulnerables en Australia sofren predación dos gatos). E mesmo cando se sabe con datos contrastados que os gatos domésticos son responsables do 14% das extincións rexistradas a nivel mundial de pequenos mamíferos, paxaros e réptiles.

A solución para esta defaunación global é ben simple: manter os gatos dentro das casas, sen acceso libre ao exterior, e fomentar a esterilización e a adopción de gatos vadíos. Do contrario, o impacto dos gatos sobre a fauna silvestre continuará.

Conclusión: o G. N. Hábitat seguirá a traballar en favor da biodiversidade, estudando para conservar como leva facendo desde 1979. E seguirá a recabar evidencias científicas acerca das distintas ameazas que comprometen a conservación da nosa riqueza natural.