Una guía para primerizos a través del juego

«Siempre me dicen, ‘¡caray, qué espabilada está la niña para ser tan pequeña!’», cuenta la terapeuta ocupacional Macarena Sánchez. La llegada su pequeña, hace pocos meses, fue un auténtico revulsivo en su vida, más allá de lo evidente cuando se es madre por primera vez. Cuando tuvo que reincorporarse de la baja de maternidad, decidió que no lo haría. Que ese era precisamente el momento de emprender un proyecto singular que le permitiese aplicar todos los conocimientos acumulados en su década de experiencia trabajando con infancia —los mismos en los que se apoya para criar a su propia hija — para asistir a padres primerizos en el desarrollo de sus bebés.

Así nace el proyecto Mi.Ma.Me, con el que Macarena Sánchez se ha propuesto acompañar a las familias, especialmente a los padres y madres primerizos, en los momentos de incertidumbre y duda que acompañan los primeros meses de vida. En un momento en el que los padres y madres son especialmente sensibles con el bienestar de sus hijos, no siempre es fácil entender qué se espera de ellos en cada etapa. «La intención es acompañarles para que sepan como funciona el desarrollo, que estén tranquilos y seguros en lo que hacen. ¿Es el momento adecuado para que mi bebé se siente? ¿Por qué no se voltea o no gatea aún?, son cosas que nadie nos dice, dudas que pueden surgir y que es normal que surjan», cuenta Sánchez.

Macarena explica que, aunque cada bebé tiene su propio ritmo, los primeros años son fundamentales para su desarrollo motor y cognitivo. «El gateo, por ejemplo, es una etapa crucial», comenta. «Aunque algunos bebés no gatean o lo hacen más tarde, es importante entender que este proceso no es solo físico; tiene beneficios a nivel social e intelectual. El gateo ayuda a los niños a explorar su entorno, desarrollar su autonomía y a fortalecer sus habilidades motoras», ejemplifica. Si bien no existe un patrón único que define el desarrollo, ciertos hitos como voltear entre los 4 y 6 meses son referencias importantes para medir el proceso de desarrollo. En Mi.Ma.Me también ofrece servicios de atención y estimulación temprana cuando existen desafíos en el desarrollo del bebé. «Nuestra profesión está ligada a áreas como la autonomía, el desempeño, el juego, la parte motora, la sensorial... se trata de que los padres puedan tener jo para ver si está ocurriendo algo en el desarrollo que ellos no ven» ,detalla.

Una parte esencial del trabajo en atención temprana es la estimulación. Los padres deben aprender cómo interactuar con sus bebés en cada etapa a través del juego. Sánchez destaca que, a menudo, los padres no saben cómo jugar adecuadamente con sus hijos pequeños. «Se trata de interactuar con los bebés, hablarles, enseñarles a explorar el mundo que los rodea, a conocerse. No siempre es fácil, porque jugar con un bebé tan pequeño puede ser aburrido», comenta. Además, advierte sobre los perjuicios que pueden generar hábitos como el tiempo excesivo frente a las pantallas. «Los bebés no deben estar frente a la televisión o dispositivos electrónicos antes de los 6 años», aconseja.

El acompañamiento de un profesional es una forma de asegurar que los padres tengan las herramientas necesarias para estimular y fomentar el desarrollo adecuado de sus hijos. La labor de Macarena Sánchez, pionera en este sentido, y que ofrece sesiones a domicilio, permite observar el entorno familiar de manera más cercana. «El hogar nos da información valiosa. A veces los padres piensan que su bebé no está desarrollándose adecuadamente, cuando en realidad se trata de factores externos como el tipo de superficie en la que juegan, como una alfombra demasiado blandita, o la ropa que llevan puesta», comenta.

El aspecto emocional también juega un papel crucial en el desarrollo. «Es esencial que los padres actúen con cariño y respeto en esta etapa. Muchas veces la conciliación es difícil y cuesta encontrar tiempo para estar pendiente de todas estas cosas», señala.