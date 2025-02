La nonagenaria de O Castrillón

Nací A Coruña, en la zona de O Castrillón, en los años en que toda esa zona de A Gaiteira era monte, leiras y cuatro casas. Mi familia estaba formada por mis padres, Beatriz Fariña y Manuel López Piñeiro, ambos de Moraña (Pontevedra) y mis seis hermanos: Manolito, Marité, Modesto. Maruja, Carmiña y Miguel. Mis padres vinieron de jovencitos a vivir a esta ciudad, donde se conocieron y casaron en una época que fue muy difíciles, la de los años 30 en adelante.

Mi padre trabajó de carpintero en un taller de la calle de la Torre durante muchos años, para después hacerlo en la construcción, mientras que mi madre se dedicó a la vida familiar y a sacarnos adelante con el trabajo de mi padre, muy sacrificado y difícil. Vivimos la Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial, durante las que pasamos muchas necesidades a todos los niveles, como la mayoría de las familias coruñesas. Pero pudimos salir adelante y hacernos fuertes, para llegar a la actualidad con salud y lucidez, como es mi caso por la edad que tengo, y poder hablar de nuestros tiempos pasados. Mi primer colegio y único fue el de doña Angelita, ubicado cerca de mi casa, en el que estuve hasta los trece años, saliendo del mismo para ayudar a mi madre en el hogar como hija mayor. Años después, a los 17, entré a trabajar en la Peletería Montoya, de la calle Real, hasta que me casé con Severino Blanco González, natural de Ourense y ya fallecido, al que conocí en las fiestas de As Xubias. Mi marido se dedicó al transporte de pescado de Coruña a Madrid. Tuvimos una hija que se llama María Luisa.

De la primera etapa de mi vida infantil y escolar y después de la de juventud, tengo que destacar que lo que más hacíamos todas las niñas de mi zona era jugar todo el tiempo que teníamos libre en la calle y alrededores de la misma, que todavía estaba casi toda a monte y con leiras. Disfruté mucho con todos los juegos de la época, como mariola, cuerda, escondite, corre que te pillo y muchos más, que también los repartíamos con los chicos de la zona sin problema.

Para nosotras también eran importantes los domingos y los días de fiesta, y que la familia nos diera los patacones o la peseta si podían para vivir intensamente aquellas películas infantiles de aventuras, en los cines Gaiteira, Monelos, España y Doré, los más baratos y cercanos a nuestro barrio. Antes de empezar las funciones en estos cines, los acomodadores los desinfectaban con polvos ZZ. Cuando entrábamos, a pesar del olor, nos quedábamos tan panchas y tratábamos de disfrutar de las viejas películas, tanto de dibujos como de aventuras, esperando que no se marchase la corriente eléctrica, cosa muy típica en esta época, sobre todo en invierno, cuando hacía mal tiempo.

La nonagenaria de O Castrillón

De esta época recuerdo cuando íbamos al antiguo puente de A Gaiteira, que atravesaba la estación del Norte. Mi madre, junto con otras muchas con sus hijos, nos llevaba allí para que respiráramos el humo de los trenes de vapor para curarnos los catarros y la tosferina.

Ya de quinceañera empecé a bajar con mis amigas al centro los domingos, a pasear por los Cantones y la calle Real para ver a los chicos que hacían lo mismo. Y luego, por las tardes, ir a los cines Avenida. Coruña, Savoy, Rosalía y Kiosko, por destacar algunos. Los cines Avenida y Rosalía eran el punto de encuentro para las pandillas por los soportales que tenían para abrigarse, sobre todo en invierno, cuando llovía. También empezamos a ir a los bailes de mocitos del Saratoga, en Monelos, el Santa Lucía, que estaba al lado de la Escuela del Trabajo, y Círculo de Artesanos, y algunas veces también al de As Xubias y O Seixal. Lo malo es que a las 8.30, como muy tarde, teníamos que estar en casa.

En verano, nuestras playas eran la de Lazareto, las Cañas y el castillo de San Diego; después, Riazor y Santa Cristina, a la que solíamos ir unas veces andando y otras veces en el tranvía Siboney, bajando en As Xubias y luego atravesando la ría en las lanchas de los hermanos Rubio, que en esta época llevaban en su embarcación a un niño llamado Cañita Brava, que cantaba y tocaban las maracas. Me acuerdo de la señora guardarrail de los trenes que pasaban por As Xubias y que te daba el aviso con una trompeta para avisar de que el tren estaba próximo a pasar.

La nonagenaria de O Castrillón

La Semana Santa ya era un poco más aburrida para nosotras. Nos llevaban a las procesiones y misas, y los cines solo echaban películas religiosas como Fray Escoba, Molokai, Marcelino Pan y Vino. En septiembre hacíamos andando la peregrinación a Pastoriza. Hay que destacar también las fallas que se hacían en la plaza de María Pita y la Tómbola de Caridad.

Cuando venía Franco al Náutico bajábamos a tratar de verlo junto a su esposa, con la que venía a presidir las regatas que se hacían todos los años. Podíamos subirnos a ver las regatas desde los barcos de guerra que lo acompañaban con el yate Azor.

Fue esta época muy bonita para mí; disfruté de la misma todo lo que pude tanto de niña como de joven y casada en una Coruña, para mí, muy educada y donde había una gran tranquilidad. Si te apetecía, hasta podías alquilar una lancha de remos en la Dársena para dar una vuelta por el puerto hasta O Parrote o el castillo de San Antón. Las alquilaba el conocido lanchero apodado con el nombre de Onassis.

Ahora, como una jubilada más, todavía con salud, me paso las mañanas con mi hermana en el Centro de Día Frama, donde lo pasamos muy bien y la atención de las cuidadoras para todos las que estamos en el centro es excelente.

Testimonio recogido por Luis Longueira