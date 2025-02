Los veterinarios de A Coruña: «No pararemos hasta que nos escuchen»

Los veterinarios de A Coruña siguen alzando la voz para protestar contra el real decreto que limita su trabajo. Ayer se concentraron en el Obelisco y consiguieron movilizar no solo a compañeros del sector sino también a clientes y pacientes perrunos y a asociaciones animalistas. «No pararemos hasta que nos escuchen», manifiesta María Ibarra, gerente del hospital veterinario Abeiro, quien celebra que la convocatoria haya sido «un éxito».

La pancarta Saúde animal sen barreiras encabezó una marcha que fue del Obelisco a la Delegación del Gobierno para criticar la nueva norma, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. «Si nos ponen barreras, la salud animal acabará repercutiendo en la salud pública», alerta Andrea Mosteiro, de Veterinaria Vilaboa.

Pancarta 'Saúde animal sen barreiras' / CARLOS PARDELLAS

A esta profesional le preocupa la situación y reconoce que muchos de sus pacientes reflexionan sobre ello y las consecuencias. «Una cliente que tuvo enferma a su mascota en noviembre, antes del real decreto, me decía que menos mal que no fue este año porque a lo mejor ahora no lo contaba», expone.

El objetivo de estas manifestaciones, apunta Ibarra, es «divulgar lo que le está pasando al sector». Los veterinarios quieren libertad de criterio clínico, acceso ágil a tratamientos, reducción de burocracia y libre cesión de tratamiento. «Queremos una normativa veterinaria justa y realista», proclamaron ayer en la lectura del manifiesto. «La normativa actual sobre el medicamento veterinario es un ataque directo a nuestra profesión, a la salud de los animales y, por extensión, a la salud pública», añadieron.

Mosteiro explica que el sector afronta más obstáculos, como la dificultad de acceder a «medicamentos de uso hospitalario» o el IVA del 21%. «Nos consideran sanitarios para lo que interesa. Tenemos un IVA de lujo, pero somos salud», protesta.

Dos personas posan con sus perros / CARLOS PARDELLAS

Los veterinarios denuncian también que, con la nueva norma, se pasan «más tiempo rellenando formularios atendiendo a los animales». Pero, además, si no cumplen con el sistema, se enfrentan a sanciones «desmesuradas», califica Mosteiro, que pueden llegar a los 1,2 millones de euros. «Son medidas que hacen imposible nuestro trabajo», lamenta.

Estas dos veterinarias aseguran que no van a parar «hasta que se ponga solución o se cambie el decreto». «Por desgracia, esto es solo el principio. No pararemos hasta que nos escuchen. Queremos que se nos tenga en cuenta», resume la gerente del hospital Abeiro.