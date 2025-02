El Ayuntamiento deberá reparar las filtraciones en un local en plaza de Vigo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso del Concello a la sentencia de primera instancia que le obligaba a arreglar las filtraciones de agua en un local de propiedad municipal que gestiona una concesionaria. El establecimiento de Federico Tapia es objeto de daños cada vez que llueve. La arrendataria del local reclamó los daños al titular del inmueble, que es el Concello, y no a la concesionaria que explota el bajo y el subsuelo de la plaza de Vigo, Aparcamientos Coruña SL.

El juzgado de Primera Instancia número 3 estimó parcialmente la demanda, reconociendo la responsabilidad del Concello como titular de la infraestructura, al no haber constancia de que procediese contra la concesionaria para que arreglase los daños. El tribunal destacó que, aunque la concesionaria tiene la obligación de mantener el local y la plaza, es deber del Ayuntamiento, como titular, supervisar que se cumplen las condiciones y tomar medidas si no lo hacen. También destaca que no es posible que la demandante conociese las obligaciones de la concesionaria, sino solo «que los daños se encuentran en un bien de dominio público», por lo que considera «lógico» que reclame al Concello.

En su recurso, el Concello defendía que la responsabilidad de las reparaciones no era suya, sino de la concesionaria, y que la relación entre el demandante y el concesionario debía regirse por un contrato privado, no por la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento. El TSXG impone el pago de las costas procesales del recurso de apelación al Concello.