“En el rural todavía hay un hueco al desarrollo propio”

Beatriz del Monte es Bewis de la Rosa, uno de los nombres que ha revolucionado el mundo del rap, llevando este género urbano al rural. El 6 de marzo, a las 21.00 horas, actuará por primera vez en A Coruña, en la sala Garufa. Esta artista emergente apunta a convertirse en toda una referencia de la escena nacional.

Se habla de usted como pionera del rap rural, ¿cómo definiría este subgénero?

Empecé a decir esto porque las canciones tienen un contenido que habla sobre la problemática de las áreas rurales, pero el lenguaje tiene sonidos de rap. Hablo sobre la vuelta al origen o la recuperación de las tradiciones. La estética está bastante cercana al pueblo y también a la vivencia personal que yo he tenido, que en mi caso soy nieta de los que tuvieron que irse a la ciudad de manera obligada.

Usted se había formado en danza, dar el salto al rap, ¿fue muy chocante?

Yo vengo de las artes escénicas desde pequeña porque me formé en danza. La música siempre ha estado, no de manera profesional, pero dentro de mi círculo de amigos. Como bailaba hip-hop, de pronto empezaba a rapear aunque fuese de coña. Tardé bastante en sentir como propio el hecho de hacer música, pero ahora me siento contenta de haberme dado ese permiso.

Es la primera vez que actúa en A Coruña. ¿Qué se encontrará el público en este espectáculo?

Se van a encontrar un viaje como una celebración desde la conciencia. Para mí lo más importante de los conciertos es que nos recuerdan esa colectividad y esa potencia que tenemos cuando nos conectamos con lo más íntimo de nosotras.

El folclore de su tierra, Castilla-La Mancha, es muy importante en su música, aquí en Galicia están, por ejemplo, Tanxugueiras o Baiuca, y en Asturias, Rodrigo Cuevas. ¿Por qué cree que la gente está conectando con este estilo artístico?

Hay una necesidad muy grande en nuestra generación. Nos hemos alejado de la raíz y creo que cuando hemos ido evolucionando y creciendo hemos sentido anhelo, ahí hay un vacío. Hay personas que tienen esa necesidad de escarbarlo y de intentar encontrar nuevas respuestas a cosas que a lo mejor se han quedado en el silencio.

Usted vive en el rural, ¿qué le aporta en su vida?

A mí lo que me aporta es poder tener la libertad de sentirme cada vez un poquito más soberana, de tratar de no encajar en los aros del sistema lo menos posible, como que creo que al final los entornos rurales todavía tienen ese ápice de no legalidad, que a mí me gusta tanto, aunque suene un poco mal en según qué entorno, pero yo sí que creo que hay como una parte en la que todavía hay un hueco al desarrollo propio y al juicio crítico y personal.

¿Cree que es posible repoblar esa España vaciada o que es una utopía?

La España vaciada fue nombrada por la gente que la vació. Los organismos utilizan el lenguaje con un toque de nostalgia y casi de culpabilidad las personas que habitamos de manera más horizontal el entorno. Entonces yo creo que la España vaciada se vació con unos propósitos. Así que se llenará si los propósitos de los organismos de poder caminan hacia que les hace falta eso.

