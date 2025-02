Más de 50 hosteleros hacen frente común para pedir diálogo con vecinos, policía y Ayuntamiento

Más de 50 responsables de locales de hostelería de la ciudad han acordado organizarse y constituir una asociación para luchar, de forma conjunta, por los derechos del colectivo. El malestar comenzó en el sector la semana pasada, con el cierre del bar La Intrusa, de la calle Torreiro, por incumplir la normativa acústica, según el Concello. Fue la gota que colmó el vaso tras las multas a otros locales, como la Barbería. Ahora, tras una reunión en la que participaron medio centenar de hosteleros, los establecimientos han acordado unirse para instar al Concello, a la policía y a las asociaciones vecinales, tanto las que denuncian molestias como las que no, a que se sienten a dialogar con ellos.

«Eso es lo único que queremos, diálogo. Que la gente entienda que no buscamos conflicto. La pregunta que queremos lanzar al Concello es qué modelo de hostelería quiere. No puede ser que decenas de locales que no crean ningún conflicto estemos así», lamenta Aitor Neira, responsable de La Intrusa, que instó al sector, desde su cierre, a unirse y negociar sus condiciones.

Durante la pandemia, algunos locales de hostelería decidieron constituir asociaciones centradas en velar por sus derechos ante las restricciones derivadas de la crisis sanitaria. Dichas entidades quedaron inactivas hasta ahora, que vuelven a recuperar el pulso ante este nuevo escenario. Su primer propósito es nombrar un portavoz que represente a todos de forma conjunta para poder materializar sus pretensiones, entre ellas, llamar a la reflexión sobre una ley que consideran «anticuada». «El límite de 75 decibelios es una lavadora centrifugando. Si fuese por eso, ningún local estaría abierto», lamenta Neira.