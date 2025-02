Crear arte femenino con fluidez e intimidad

«Me gusta representar la identidad en constante transformación, como si cada mujer llevara dentro de sí múltiples capas de vivencias y sentimientos», comenta la artista plástica Teresa Carneiro, quien expone catorce obras de estilo mixto que presenta por primera vez en la ciudad, en la galería Moret Art (Rúa Uruguay, 1, bajo), hasta el próximo 16 de mayo.

La femineidad, que suele estar representada en el arte desde los aspectos frágiles e íntimos que describen a las mujeres, es tomada por la artista portuguesa, quien va más allá de esas características y las plasma férreamente con sutileza, fluidez e intimidad.

Teresa Carneiro comenzó su recorrido por el arte de pequeña, cuando descubrió en la pintura una forma de expresarse. Pronto se dio cuenta que su carrera profesional iba a estar enfocada en lo artístico.

Suele utilizar diferentes materiales, como el acrílico, el spray, las acuarelas y los pasteles, para construir capas suaves y explorar la luminosidad del color, que le permite transmitir la desenvoltura y el romanticismo que caracteriza a lo femenino. La utilización del color negro toma presencia contundente en las obras de la pintora para crear un equilibrio entre la delicadeza y la energía.

Carneiro destaca la importancia que tiene su galerista, Nuno Sacramento, en su recorrido como artista plástica. «Fue él quien me dio la fuerza para seguir adelante en los momentos en los que más frágil me sentía. Cuando dudaba de mí, él me ayudo a encontrar el camino», comenta la pintora.