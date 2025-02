Una empresaria valenciana visita A Coruña, prueba "la mejor tortilla que me he comido nunca" y critica al restaurante: "Atención nefasta"

"No se puede pedir todo", que dirían algunos. María Aviñó, CEO de @tanto.dramma e influencer con casi 10 mil seguidores en Tiktok, visitió A Coruña y aprovechó para probar la que algunos llaman "la mejor tortilla de patatas de España". Sus expectativas eran máximas y, pese a que elogió el producto, lamentó que la atención dilapidase lo deliciosos que estaban los platos que le sirvieron.

"Desgraciadamente, la mejor tortilla de patatas que me he comida nunca y las mejores zamburiñas están en el peor sitio donde he comida nunca. La atención al cliente era la más nefasta. Sí, sí. Como lo oyes", dijo mientras enfocaba el letrero del restaurante O Cabo, en la calle Picavia de A Coruña.

"Las zamburiñas eran espectaculares, la calidad era increíble y la salsita que le pusieron espectacular. Para rebañar el pan por todo el plato y además rechupetear todas las conchas. Espectacular", comentó sobre un primer plato que le sorprendió muy gratamente.

Sobre la tortilla, tampoco escatimó en elogios: "La tortilla fue un sueño. Es la tortilla de patatas Betanzos, que es como lo hacen en A Coruña y todo el norte. La verdad que espectacular". "Pero ya os digo: el trato fue horrible. Dejó mucho que desear. Cómo nos hablaron... Un cero", puntualizó antes de terminar el vídeo.

El restaurante O Cabo está de moda

Sus críticas dirigidas a la atención sufrida en el restaurante O Cabo chocan con las impresiones compartidas por diversos influencers que han difundido su visita en redes sociales. Fue el caso, por ejemplo, de la escritora e influencer Rebeca Stones, que visitó el restaurante junto a su amiga Aitana del Mar y no escatimaron en elogios para la experiencia.

Recientemente, el restaurante O Cabo alcanzó el subcampeonado en el campeonato nacional de Tortilla de Patata celebrado en Alicante el pasado mes de septiembre. Desde entonces, su popularidad ha crecido, recibiendo muchas más visitas de lo habitual y, bien es cierto, recibiendo alguna que otra crítica a través de las plataformas de redes sociales por la atención del personal.