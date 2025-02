“Introducir un narrador engañoso duplica las posibilidades de la ficción”

La escritora argentina María Fasce presentó este lunes en la Fundación Luis Seoane de A Coruña su novela El final del bosque junto a Javier Pintor en el marco del ciclo Somos o que lemos. La obra profundiza en los silencios familiares de los protagonistas con un misterio como punto de partida.

Han calificado El final del bosque de novela perversa. ¿Le encaja este adjetivo?

Me gusta por lo que tiene de provocadora, que, en el caso de la literatura, implica llevar al lector a un territorio desconocido y sobre todo, sorprenderlo. La perversión literaria creo que, a diferencia de la humana, es una virtud.

¿Es posible que destaque porque la literatura, últimamente, se ha vuelto un poco predecible en su argumento?

Yo creo que tiene que ver con algo que hemos buscado en los últimos años, quizás desde la pandemia, que es libros que nos atrapen profundamente. Yo creo que toda la gran literatura atrapa desde el estilo y desde los mundos que presenta, pero en concreto la literatura relacionada con el suspense tiene un añadido. Para mí, ese añadido nos remonta a lo que era escuchar historias en la infancia, ese deseo, esa sed de saber cómo termina. En el caso de las novelas de suspense o que tienen una intriga, un misterio a resolver, funciona más. Uno lee pensando «tengo que saber lo que pasó o lo que va a pasar, tengo que saber quién mató a ese personaje o por qué». En esta novela, desde el comienzo sabemos que hay un hombre tirado en el suelo, inmóvil, y que de algún modo uno de los tres hermanos tuvo que ver. Se abre con esa intriga y luego nos lleva a una trama familiar, incluso a una historia de amor. Ese mecanismo me entusiasmaba.

La novela parte de un sueño que usted tuvo. La novela hace una reflexión intimista sobre la familia, los papeles que asigna, el duelo. ¿Es difícil no derivar hacia la autoficción?

En todo lo que escribimos nos reflejamos de alguna manera. Yo no hago autoficción, pero siempre el punto de partida es la realidad. Incluso aunque fuera autoficción, es ficción. Desde el momento en que uno elige qué cosas va a contar, cómo las va a contar, ya está manipulando la realidad. En este caso, la historia hubiera sido distinta si la contaba la hermana o el hermano.

Toda historia nace de un sesgo.

Yo creo que la ficción se nutre de la realidad. En concreto, yo me alimento de la realidad para crear un mundo que esté vivo y sea verosímil para el lector. La ficción produce eso tan mágico que es incorporar a la realidad otra realidad. A mí lo único que me preocupa no es qué es verdad o qué es mentira o qué sale de mi vida o qué no, sino alimentar a los personajes, no solo a la protagonista, sino a todos, de un montón de detalles, de un montón de elementos, de tal manera que tengan vida propia. Creo que ese es un mecanismo de la mejor ficción en literatura o en cine. La película The Brutalist, por ejemplo, me ha sacudido. Es curioso, porque esa película genera esa impresión de realidad tan fuerte que sales de verla y das por sentado que ese arquitecto existió. Me gusta pensar que los lectores creen que Lola existe, y los hermanos y que todo esto sucedió, incluida la historia de amor pasional con Ernesto. Así que yo lo que trato es de generar esa sensación de realidad, quiero por un lado atrapar al lector en lo que estoy escribiendo la historia y luego sorprenderlo y conmoverlo. En la parte más intimista, yo juego con emociones que he sentido y también con la imaginación

¿Hasta que punto el lector puede fiarse de Lola, que narra la historia desde su punto de vista?

Eso también es algo con lo que quise trabajar. En el suspense funciona muy bien ese narrador poco fiable, porque añade otra intriga más. A medida que uno va adentrándose en la trama se está preguntando, ¿pero esto es así realmente? Y esto me parece que añade otro interés. Lo hacen muy bien, por supuesto, Patricia Highsmith y otros escritores, o como ese Humbert Humbert que escuchamos en Lolita, que es el que nos cuenta la historia, pero mientras leemos nos estamos haciendo nosotros mismos nuestra propia versión. Es como duplicar las posibilidades de la ficción.

Aborda el tema de los silencios familiares. Esos que, cuando uno crece, va rellenando. Reconstruimos la historia familiar que no nos cuentan.

Sí, por supuesto. Ese es uno de los grandes temas de El final del bosque. ¿Qué pasa con esos silencios? ¿Qué pasa con todo eso que nos hemos ido callando, pero que ha marcado nuestra vida? ¿Qué hacen los padres con los hijos? Esas etiquetas que ponen, esa especie de estigmas de quién es el responsable, quién es el débil, quién es el que debe hacerse cargo heredando los roles paternos. Eso es algo que se transmite muchas veces sin hablar hasta que llega un momento en que todo eso explota, como pasa en la novela. También planea sobre eso la gran pregunta que yo creo que está en la vida misma: esto ha sido el pasado, estas son las marcas que hemos heredado, pero ¿qué pasa a partir de ahora? ¿qué hacemos con esto? También está la posibilidad de redefinirse, que creo que tanto en la vida como en la misma novela existe como oportunidad.

¿Hay voluntad de comprender por qué los padres actuaron como actuaron, más que de ajustar cuentas por esos roles asignados?

Me gusta pensar que sucede así. No podemos seguir amparándonos en lo que pasó en el pasado. Todos hacemos las cosas lo mejor que podemos. Al menos en mi caso, cuando me convertí en madre entendí un poco mejor a mis propios padres y los errores que cometemos por miedo. Yo creo que el miedo está en el centro de todo lo que pasa, de todo lo que nos marca, de las decisiones que a veces tomamos con torpeza, siempre en función de ese miedo. También me interesaba que ese bosque opere también de una manera simbólica. Después de escribirla pensé todo lo que pasa allí es como el vientre materno, que hay que salir de allí tarde o temprano para crecer.