El PP pide informes al interventor y secretario del Concello de A Coruña por el perdón de la deuda de Nostián

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, señaló este martes que su grupo pedirá informes al interventor y secretario municipales sobre si que el Gobierno local "perdone 7,3 millones de euros" a la concesionaria de la gestora de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, Albada, resulta "lesiva" para los intereses del Concello y los vecinos de A Coruña. La empresa estuvo recibiendo durante años dinero municipal en exceso por gestionar los rechazos, en base a un acuerdo que anularon los tribunales. El Ayuntamiento le exigió la devolución, más intereses, y le pedía algo más de 15,6 millones de euros, de los cuales Albada ya compensó algo más de un millón. La Junta de Gobierno Local acordó esta semana cobrarle solo 7,2 millones adicionales, en base a un acuerdo con la empresa. El Gobierno local lo justifica en base al "riesgo a un pronunciamiento desfavorable a los intereses municipales".

Esto no convence a Lorenzo, que indica que ya hay una sentencia favorable al Concello. Según sus cuentas, a la empresa se le dieron 12,9 millones que debería devolver, además de los intereses, y, aunque se puedan acordar plazos de pago, el líder del PP defendió que esta cantidad debe volver a las arcas municipales. Lorenzo también calcula que A Coruña está perdondando el 46% de lo que le debería abonar Albada, mientras que el Consorcio As Mariñas (que también usa Albada e integra a Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada) solo renuncia al 16%. "Este acuerdo a A Coruña no le beneficia, ni beneficia a los intereses de los coruñeses", insistió el político popular, que afirmó que con los 7,3 millones que se dejan de cobrar se podrían "triplicar los bonos comedor" o abonar la gran mayoría de la reforma de los Cantones.

Lorenzo reclamó responsablidades a la persona que haya sido el "autor intelectual" del acuerdo y lo haya negociado, y a la alcaldesa, Inés Rey, como responsable política. También recordó que la regidora perdió una cuestión de confianza por los presupuestos, y reclamó al BNG apoyo para realizar una moción de censura en este "momento de impasse", es decir, el mes tras la cuestión de confianza en el que los partidos de la oposición pueden proponer a un alcalde alternativo. El Bloque, argumentó el líder popular, "ya ha tragado mucho", y si no exige responsabilidades "con los hechos" al Gobierno local, le dejará pasar "una más", por lo que le pidió sentarse a negociar y pactar un "cambio de situación de la ciudad".