«Tras el furtivismo coruñés hay un problema de exclusión social: en O Portiño muchos se dedican a eso»

El año pasado las capturas de pescado y marisco capturado ilegalmente entre Malpica y Sada superaron las 4,2 toneladas, frente a las 1,2 de 2023, y las de crustáceos se cuadruplicaron. Juan Carlos Codesido es jefe de Protección del Recurso en el cuerpo autonómico de Gardacostas, que persigue el furtivismo.

¿A qué se debe el aumento de las requisas el año pasado?

Este un problema social cíclico, hay años que está más abajo y otros más arriba, y está muy unido a problemas de carácter socioeconómico.

¿Cuál es el perfil del furtivo? La Cofradía coruñesa protesta por las capturas ilegales de marisco.

No me gusta la palabra furtivo; este era el que actuaba de forma clandestina, y ahora los vemos actuando a veces con toda normalidad. Y antes se aplicaba a los que hurtaban la caza y la pesca cuando tenían propietarios privados, cuando ahora es dominio público. Los llamaría infractores o delincuentes. Sobre la pregunta: dentro de los que infringen hay un abanico muy grande. En las grandes ciudades hay mucha gente con exclusión social, enfermos por las drogas... Hay personas que tienen su trabajo y van a coger marisco o pescado para completar lo suyo, y profesionales de marisqueo y la pesca. En A Coruña lo que notamos es un problema de exclusión bastante grande. Ahora se detecta aquí un incremento en este tipo de infracciones, pero cada sitio tiene sus peculiaridades. En un pueblo se utilizan artes ilegales, en otro se va a mariscar de noche la almeja.

¿La gente que se dedica profesionalmente a las capturas ilegales está sobre todo en el marisco?

Ahora mismo sí: en esta zona, percebe, erizo y algo de centolla. Son recursos que son caros.

Desde la Cofradía ligan el furtivismo coruñés a gente que vive en la zona de O Portiño.

Sí.

Los mariscadores alertan de que entre los furtivos hay gente joven, más organizada, y que tienen algún comprador centralizado.

Es posible. Si esta gente joven no tiene trabajo, se lanzan a lo que pueden. Volvemos a que es un problema de carácter social. Tendrían que intervenir otras administraciones, incluida la local. Creo que los servicios sociales tendrían que intervenir.

¿Los furtivos cometen un delito?

Normalmente son infracciones administrativas por la ley de pesca de Galicia, pero cuando se producen varias infracciones con intencionalidad la Fiscalía puede proponer que sea delito. Nosotros estamos en la parte administrativa, con limitaciones en cuanto a la actuación. Ponemos sanciones, y si la persona es insolvente, no causan mucho efecto.

La Cofradía pide que a los infractores se les incauten los coches.

No es tan sencillo. Tratamos con gente que es insolvente y que muchas veces reacciona de forma violenta. Si la persona se aviene, le podemos incautar, no lo que queremos, sino lo que diga la ley de pesca. Pero cuando hablas con el presunto infractor y se pone violento, entramos en un apartado de orden público. No tenemos fuerza para aplicar nosotros. Eso nos limita la acción: necesitamos más colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

¿Pueden detenerlos?

No. Podemos identificarlos, redactar un acta, y si colaboran, incautar. Colaboramos con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, tenemos una relación magnífica, pero se necesitan muchísimos efectivos para estar encima de esto de manera constante.

¿Cuántos infractores puede haber en la zona de A Coruña?

Se dan cifras que no se corresponden con la realidad: no hay mil, pero si ves 30 o 40 parece que la costa está llena. El número es muy variable, dependiendo de las circunstancias, el estado del mar, las fechas... En Navidades hay muchas más presuntas infracciones que en otras épocas donde no pagan tanto.

¿Cuántas personas tienen entre la zona de Sada a Malpica?

Entre catorce y 16 personas. Tienen que hacer turnos, en pie y en el barco, atender un tramo de costa enorme, el transporte... No podemos estar en todos los sitios siempre.

¿Qué zonas se ven más afectadas por el marisqueo ilegal?

Está O Portiño, la zona de la Torre de Hércules... Hablamos de percebes, fundamentalmente. La primera es una zona que tiene mucha gente que se dedica a eso, y el acceso es relativamente fácil. Entre comillas está protegida del mar, no tan expuesta como la Torre. Allí se concentra muchísima más gente. Acceden a veces nadando, y es más complicado actuar.

La Cofradía afirma que esta zona está esquilmada.

No tengo datos, lo llevan los biólogos. Pero sí me gustaría decir que necesitamos colaboración ciudadana para que no compren estos recursos que se cogen de forma ilegal. No se cogerían si no se pagaran.

¿Quiénes compran?

Particulares, restaurantes, vendedores intermedios... Comprar es una infracción administrativa, pero además ese recurso no tiene ningún control sanitario como el que tiene el de la lonja. El marisco puede llevar en una casa días en situaciones higiénico-sanitarias inaceptables. Es un riesgo grave para la salud.

