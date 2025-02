Ibon Martín: «La novela negra permite retratar la sociedad actual»

El escritor donostiarra, Ibon Martín, cierra la saga de la inspectora Ane Cestero con Alma Negra. Una novela que trata el tema de los niños robados y que se ambienta en los Montes de Hierro, un misterioso paisaje del País Vasco. El autor presentó este martes su último libro en la Fnac de la plaza de Lugo.

Con Alma Negra despide la saga de la inspectora Ane Cestero. ¿Qué se va a encontrar el lector?

El lector que venga de cero se va a encontrar un libro que le va a descubrir uno de los parajes más extremos del País Vasco, que son los Montes de Hierro, una zona totalmente desconocida, muy cercana a Bilbao. Dentro de ahí hay mucha tensión y los ingredientes obligatorios de un thriller. El lector que venga de las anteriores se va a reencontrar con personajes que quiere, porque Ane Cestero y Julia, los personajes principales, se han hecho querer a lo largo de estas cuatro novelas. Lo estoy viendo ahora que he contado que hasta aquí hemos llegado con ellas. La mayoría de los lectores me dicen que todavía les queda recorrido.

Habla de que la gente quiere que siga, ¿por qué lo decide terminar aquí?

Porque creo que estirar los personajes no es bueno, porque yo mismo me cansaría de ellos y los lectores también. No hay nada más descorazonador que darte cuenta de que estás estirando más allá de la cuenta, que es lo que ocurre en casi todas las series que vemos de televisión o incluso de libros, se va perdiendo interés . Yo he querido que en todo momento mis personajes estuvieran en una cuesta arriba y creo que Alma Negra es un cierre mayúsculo y redondo.

Las novelas son autoconclusivas, ¿se pueden leer de forma independiente?

Para mí es clave, porque a mí como lector no me gusta tener la obligación de tener que seguir una serie de novelas. Para ello intento siempre que cada uno de los casos se cierre siempre al final de cada libro y que no queden flecos abiertos de cara al siguiente. Alma Negra desde luego es un ejemplo de ello.

La saga podríamos tildarla de ‘Euskal Noir’. ¿Por qué el País Vasco tiene ese paisaje tan perfecto para este tipo de género?

Creo que el País Vasco y Galicia son las comunidades que más se dan la mano en este sentido. Yo creo que los dos gozamos o sufrimos un aislamiento geográfico potente, un clima que es endiabladamente revoltoso y tenemos un tipo de carácter y de mitos que ayudan muchísimo a crear este tipo de novelas en estos escenarios. Esas pequeñas aldeas gallegas tienen su reflejo en las pequeñas aldeas del interior del País Vasco, como pueden ser los Montes de hierro de Alma Negra, y donde pasan cosas que están muy vinculadas con la tradición.

El libro vuelve a poner en el foco el caso de los niños robados.

El asunto de los niños robados es algo del que solo conocemos la punta del iceberg. Fue terrible lo que se hizo. Muchas veces lo hemos vinculado con instituciones eclesiásticas, pero va más allá. Me parece que es de justicia sobre todo intentar ver desde el punto de vista de una madre a la que le robaron a su bebé y desde el punto de vista de un bebé robado, lo que es esa sensación de años después enterarte de esto y no poder localizar a la parte que te falta. Es una sensación muy desasosegante y que he intentado explorar.

La novela negra es el género más vendido. ¿Por qué cree que conecta tanto con la gente?

Yo creo que conecta porque de algún modo es algo muy de ahora, nos permite retratar la sociedad actual con sus problemas y con sus virtudes, pero sobre todo con sus problemas y sus sombras. Y al mismo tiempo creo que vivimos en un mundo que va muy deprisa y donde a la hora de sentarnos y abrir las páginas de un libro necesitamos que nos enganche desde un primer momento.

¿Le gustaría ver a la inspectora Cestero en forma de serie o de película?

Ese es uno de los sueños que luego se convierte muchas veces en pesadilla para muchos autores. Creo que los escenarios donde se desarrollan mis novelas, como los Montes de Hierro de este libro, son muy sugerentes para una serie o para una película. Estamos intentándolo y yo confío en que antes o después saldrá.