Inés Junquera, psicóloga de Afaco Alzhéimer de A Coruña: «El duelo en un proceso de demencia comienza ya con el diagnóstico»

«Proporcionar un espacio grupal, un punto de encuentro, entre personas cuidadoras que han tenido alguna pérdida, relativamente reciente, y necesitan expresar y compartir sentimientos y vivencias», es el objetivo principal del primer Grupo de Apoyo ante el Duelo de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e outras demencias de A Coruña (Afaco), «la primera actividad de ese estilo» que desarrolla la entidad, que este año celebra su 30º. aniversario. «Empezaremos el jueves 27 de febrero, y finalizaremos el 12 de junio. Son siete sesiones, y está pensado para realizarlas todas o, por lo menos, el mayor número posible de ellas. No días sueltos, ya que no es exactamente una charla, o una formación. Hay una parte de cohesión grupal que es importante y se realiza asistiendo a la mayoría de las sesiones», avanza Inés Junquera Rodríguez, psicóloga de Afaco, quien detalla que «la idea» de poner en marcha esta iniciativa «surge de necesidades detectadas en cuidadores» que «llevan años en la asociación».

«Percibimos la necesidad de proporcionar este apoyo en esa fase de duelo. El fallecimiento de un ser querido siempre es uno de los trances más complicados por los que podemos pasar en la vida, a pesar de que el duelo es un proceso natural después de una pérdida. No constituye un trastorno en sí», aclara.

«La idea de este espacio grupal —prosigue— es proporcionar a los cuidadores un punto de encuentro entre personas que han tenido alguna pérdida, relativamente reciente, y que necesitan expresar y compartir sentimientos y vivencias», reitera la psicóloga de Afaco, quien hace hincapié en que «poder compartir la experiencia con personas que están pasando por una situación similar, ayuda a comprender qué está sucediendo, qué se está sintiendo» y, «también, disminuye un poco el sentimiento de soledad y de incomprensión que se pueden encontrar, a veces, las personas en duelo».

Junquera asegura que, «ante una enfermedad degenerativa, como puede ser la demencia», el proceso de duelo «empieza ya desde el momento del diagnóstico», desde que «comienzan los síntomas». «Es cierto que la enfermedad va siguiendo su proceso, en el que el deterioro se va agravando... y, la persona que cuida, desde el primer momento, tiene que aceptar o asumir que su ser querido ya no está como antes. Que ya no es el que era. Es lo que llamamos el ‘duelo anticipado’, que está relacionado con el proceso de deterioro que ya se da desde las primeras fases casi de la enfermedad», incide la psicóloga de Afaco. «Luego es cierto que, entre la persona que cuida y la persona enferma, se establece, al final, una relación de dependencia, porque las personas que cuidan dedican la mayor parte de su tiempo, su energía y su esfuerzo a esa labor. Y, normalmente, durante muchos años, porque suele ser un proceso largo», resalta.

"Reestructuración completa"

«Si la persona que cuida dedica la mayor parte de su día a los cuidados de la persona enferma, y toda su vida está estructurada en torno a ello, cuando esa persona fallece, el cambio es muy grande, ya que supone una reestructuración completa. No es solo ya el hecho de echar de menos a la persona que no está, sino volver a reestructurar toda su vida diaria», insiste la psicóloga de Afaco, antes de lanzar una serie de recomendaciones «a las personas que están en duelo».

Cuidado de la salud y el estado físico

«Es importante que cuiden su salud y su estado físico. Mantener una alimentación equilibrada, intentar regular y tener un sueño y un descanso reparador, realizar un poco de ejercicio físico... También es importante que hablen de su dolor, y comuniquen lo que sienten. Hay personas que tienen esa idea falsa de que, ante un fallecimiento, lo importante es no hablar, no comunicar que están mal, por temor a cómo se sientan los demás, por no hacer que la persona que está en duelo se pueda encontrar peor... Pero es verdad que, siempre respetando sus tiempos, la persona que está en duelo necesita comunicarse, hablar y expresarse», expone Junquera.

Escucha activa

A «quienes acompañan» a la persona que transita por un duelo, la psicóloga de Afaco les aconseja «practicar la escucha activa». «Intentar escuchar más que hablar. Sin juzgar. Sin pretender cambiar lo que la persona en duelo siente. Simplemente, acompañarle y mostrar empatía ante sus emociones», detalla Junquera, quien considera «importante, también, dedicar tiempo» a esa persona «y preguntarle qué necesita».

«Sin suponer ni intentar guiar, de alguna manera. Decir frases del estilo: ‘Ahora tienes que salir’; ‘tienes que ser fuerte’; ‘no llores’; ‘todo pasará’... No suele ayudar. Aunque se digan con buena intención, desde el corazón, a veces pueden resultar, incluso, contraproducentes», advierte, antes de apuntar que, «atendiendo a la receptividad» y «a los tiempos de la persona que está en duelo», es «importante, también, fomentar el recuerdo positivo de la persona fallecida». «Hablar de ella, recordar anécdotas y momentos divertidos...», sugiere.

Ayuda profesional

Y, aunque ningún proceso de duelo es igual, y su duración depende, «de cada persona», la psicóloga de Afaco insiste en que «si la intensidad del dolor no disminuye, se va cronificando» y, «realmente, limita y afecta, de forma significativa», a la vida diaria de quien atraviesa esa situación, «puede ser aconsejable buscar ayuda profesional».

Una actividad en siete sesiones. El primer Grupo de Apoyo ante el Duelo de Afaco, dirigido a socios y socias de la entidad, arrancará el jueves 27 de febrero, y finalizará el 12 de junio. Se desarrollará en siete sesiones, de forma quincenal, en el Espazo Amizar

