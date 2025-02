El "paraíso de la desconexión" está a 30 minutos de A Coruña y a solo 2 de la playa: piscina privada, restaurante y apto para mascotas

Los días de sol ya asoman y muchos empiezan a tachar los fines de semana que quedan para empezar a edificar sus planes en la naturaleza. Hoy en día, con el ajetreo diario de la ciudad, es más importante que nunca la reconexión con el medio y es por ello que se han popularizado tanto las rutas de senderismo, el camping o las vacaciones en autocaravana.

Por suerte, en Galicia contamos con infinidad de opciones, ya sean rutas de senderismo cerca de A Coruña, precioso pueblos que hay repartidos por toda la comunidad o playas de aguas cristalinas que poco o nada tienen que enviar al Caribe. Las opciones están a tiro de piedra y, todas ellas, de forma gratuita.

Para quien esté dispuesto a dejarse un poco de dinero, también hay opciones de lo más paradisiacas, como es el caso de los gamplings. En este caso, la cuenta de Tiktok 'Libertad Viajera' nos comparte un paraíso para desconectar en la costa coruñesa. Se trata de Espazo Nature, en Carballo.

Así es el refugio Espazo Nature, el 'paraíso de la desconexión' en Carballo

"Si buscas un lugar para desconectar, no te puedes perder este sitio en la costa gallega. Está a solo 30 minutos de A Coruña y transmite muchísima tranquilidad porque está totalmente integrado en la naturaleza", comentó Libertad Viajera al inicio del vídeo.

"Tú puedes elegir el alojamiento que más se adapte, porque tienen villas con piscina, cabañas y gamplings. Además, si tienes perro, no tienes porqué preocuparte porque en todo el espacio admiten mascotas", continuó describiendo sobre las características del recinto.

Ellos vivieron la experiencia en primera persona y no pudieron quedar más satisfechos: "A pesar de que hemos estados casi en invierno, no pasamos nada de frío en el glamping porque hay bomba de calor en todos los alojamientos y se está súper a gusto". Pese a las temperaturas, no se pudieron resistir a visitar la playa de Razo, a solo 2 minutos: "Está a 5 minutos andando de la playa de Razo, un spot perfecto para surfistas".

También cuentan con restaurante en el camping, destacando por sus increíbles arroces: "Si después te entra el hambre, no hay problema porque tienen un restaurante con unos arroces increíbles. Espazo Nature nos ha hecho desconectar y disfrutar de una experiencia de 10".