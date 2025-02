«Evitar el dolor tiene complicaciones, se nos queda dentro»

¿Lo que no pasó duele más que lo que sí pasó?

Muchas veces, sí. A veces nos faltó una frase de apoyo en un momento determinado o que nos hubieran entendido. Y si pensamos en lo que pasó y miramos qué cosas ocurrieron alrededor, pues a lo mejor fue un momento en el que nadie nos explicó nada o en el que las personas que esperábamos que hiciesen algo, pues no lo hicieron, y esto nos puede resultar más doloroso que el hecho en sí. Esto ocurre a lo largo de toda la vida, lógicamente las carencias afectivas repercuten mucho más.

¿Ponemos el piloto automático y reflexionamos poco en lo que nos pasa?

Depende mucho de las personas. Los que tienen curiosidad por leer libros sobre cómo funciona la mente y entenderse, sí que tratan de reflexionar, pero la mayor parte de las veces vamos en automático porque para el cerebro es más económico ir en automático. Si todos los días tuviéramos que estar tomando decisiones profundas o analizando todo lo que nos pasa no podríamos funcionar. Lo que pasa es que, a veces, esos automáticos son programas como descatalogados y no me permite instalar los nuevos. Ahí me tengo que plantear cosas. Por ejemplo, cuando tengo un problema, ¿tiro de mí o me autoabandono? Me interesa entender por qué. En la vida muchas veces vienen momentos difíciles y es bueno que yo tenga la gestión emocional que más me ayude a atravesarlos.

Como dice en el libro, «el dolor no es abismo, es un puente». ¿No hay que evitarlo sino transitar por él?

Tiene sentido que intentemos evitar lo que nos duele. Ir a buscar el dolor no tendría ninguna lógica. Lo que pasa es que el dolor suele estar ahí por algo. Y si no le hacemos caso, va a seguir ahí. Tratamos de no pensar en él, pero eso no siempre resuelve las cosas. Si perdemos a alguien importante y no nos queremos parar a notar lo tristes que estamos, se nos acumulan las lágrimas dentro. No evolucionamos. Nos quedamos en el paso uno. Evitar el dolor tiene muchas complicaciones, una de ellas es que se nos queda dentro para siempre.

Y uno siempre se pregunta: ¿por qué a mí?

Esa es una mala pregunta. Hay una parte muy aleatoria en la muerte y no sigue una lógica. Lo que necesitamos asumir es que a veces las cosas en la vida no tienen sentido y que el mundo funciona de una forma impredecible y caótica.

En sus pacientes ha usado la metodología EMDR, ¿de qué se trata?

Es un tipo de terapia de trauma y llevo muchos años trabajando con ella. Se basa en buscar las experiencias antiguas y situaciones actuales que nos están influyendo en negativo para trabajar con los recuerdos y desbloquearlos, con lo que pierden fuerza.

En tu experiencia en este campo, ¿ha notado que se le da más importancia a la salud mental?

Yo creo que sí, en el sentido de que se habla más de ello, lo cual es bueno, porque antes había una especie de tabú y ahora no. Hay más interés. Pero no hay los recursos, sobre todo a nivel público, para atender esa demanda que ha aumentado. Todo tiene una contrapartida, que es que se empieza a banalizar un poco la salud mental. Por ejemplo, a veces se habla de trauma para cualquier cosa negativa que nos haya pasado y no todo es un trauma. Pero yo creo que, en conjunto, es bueno que podamos hablar con normalidad de esto, igual que hablábamos de nuestra salud física.

Suscríbete para seguir leyendo