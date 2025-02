Inés Rey argumenta que la quita de 7,3 millones a Albada permitió desbloquear el concurso de Nostián

La alcaldesa, Inés Rey, defendió ayer que el Ayuntamiento haya renunciado reclamar unos 7,3 millones de euros a la concesionaria de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, Albada, a cambio de que esta abone un total de 8,3. Los tribunales han refrendado que el Concello estuvo pagando de más durante años por los rechazos, y el Ayuntamiento pidió a la empresa que le devolviese 12,9 millones, mas 2,8 por intereses, pero la regidora argumenta que ambas partes han llegado a «un acuerdo» que permite «desbloquear» la puesta en marcha de un nuevo concurso para la planta.

Nostián lleva en precario desde el inicio de 2020, sin que el Concello saque una nueva licitación, y la regidora respondió a las críticas de la oposición, fundamentalmente del PP, afirmando: «Creo que lo que molesta no es el acuerdo sino que sea este Gobierno el que desbloquea una reclamación de años». Inés Rey, que ha sido alcaldesa durante todo el tiempo que la planta está con el contrato en prórroga forzosa, reivindicó que es su Gobierno local el que «va a licitar la planta» y el que «ha llegado a un acuerdo» con el Consorcio As Mariñas (que también usa Albada e integra a Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y Sada), para «que permanezcan con nosotros por un euro menos que en Sogama». El Consorcio, afirmó, también realizó una quita, y el trato del Concello es «un buen acuerdo porque es una cantidad superior a la pagada en exceso desde 2015». La quita de la comarca es inferior a la de A Coruña: reclamaba once millones a Albada y acepta cobrar 9,2.

El BNG exigió transparencia sobre el pacto y el PP informes del interventor y el secretario sobre si es lesivo para los intereses municipales. Rey responde que «tendrán todos los informes y la información que quieran sin problema», señalando que la asesoría jurídica respaldó el acuerdo para evitar una posible sentencia adversa. Afirma que la Xunta, cuando la presidía el popular Alberto Núñez Feijóo, llegó a un acuerdo con una empresa que realizó vertidos en el río Umia, aceptando una quita «por la incertidumbre del proceso judicial», y el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, «no fue corriendo a Santiago a decirle a su jefe que era una afrenta ni una provocación, y eso que hablamos de un desastre natural». El PP replica que el caso actual es una reclamación de devolución por «sentencia firme», no una multa o indemnización.

En enero la Xunta transfirió al Concello casi 11 millones de euros europeos para la renovación de Nostián, procedentes de una convocatoria del Estado que se resolvió en julio. El Gobierno local interpreta ahora que el Ejecutivo autonómico «nos ocultó que teníamos esta subvención concedida durante seis meses», mientras «nos exigían mejoras en la planta». La versión de la Xunta es que, pese a que la resolución es de julio, el Estado tardó meses en transferir los fondos, y hubo que realizar una modificación presupuestaria para enviarlos al Ayuntamiento: cuando esto estuvo resuelto la transferencia se resolvió en dos días, alega la Consellería de Medio Ambiente. Además, la Xunta amenaza al Concello con una sanción de hasta 100.000 euros por no implantar el quinto contenedor.