De José a Paca: «No busco ridiculizar, solo hacer reír»

A José Ángel Gago todavía se le escapan las lágrimas al pensar que ha sido nombrado choqueiro del año: «No me lo podía creer, para mí esto es muy importante. Yo sé que para la gente es una tontería, pero yo amo el Carnaval», recuerda visiblemente emocionado. Este coruñés originario de Rianxo protagoniza también el cartel de las fiestas caracterizado como la Paca, el personaje que le ha convertido en un referente de esta celebración: «Es una mujer que no tiene vergüenza ni educación, pero ante todo es una señora mayor con espíritu joven», cuenta sobre ella.

Como si de un superhéroe se tratase, José Ángel tarda poco tiempo en cambiarse: «Como subo contenido a redes estoy acostumbrado a hacerlo rápido, tardo unos cinco minutos». El proceso consiste en ponerse un vestido, que acompaña con un llamativo chal confeccionado por su pareja y un tradicional pañuelo ligado a las mujeres mayores de esta tierra: «Yo quiero dejar claro que no busco ridiculizar a las mujeres, solo quiero hacer reír», afirma. La transformación en la Paca se completa con un pequeño maquillaje en entrecejo, dientes y labios, y la colocación de su peluca gris y sus características gafas.

Aunque en su familia no son tan carnavaleros como él, en su juventud se presentó al concurso de disfraces del instituto de Someso, en el que estudiaba. El premio eran 5.000 pesetas y participó con un uniforme de asistenta de una amiga de su madre: «El personaje se llamaba Petra la loca. Quedé tercero, pero me volví la persona más popular del instituto», cuenta. A partir de ahí empezó una tradición en la que se caracterizó como sirenita, ángel y demonio, o policía: «Da igual si el disfraz es comprado o no, lo importante es meterte en el personaje y darle vida».

En el año 2009, apostó por disfrazarse de anciana, algo que no había hecho hasta el momento: «Aquel día no pagué nada, la gente me invitaba a todo». De esa forma nació la Paca, un personaje que lo ha acompañado a lo largo de los años. Al principio lo hacía solo, ya que «a mis amigos les da vergüenza ir con un loco como yo», dice entre risas, pero ahora forma parte de la comparsa Monte Alto a 100: «Les estoy muy agradecido porque me permitieron mantener la esencia de mi personaje».

José Ángel reivindica el Carnaval como la mejor fiesta del año: «Es la única fiesta en la que no hay paripé, y la única que te permite intentar quitar risas y sonrisas en los tiempos tan fastidiosos en los que estamos». El choqueiro alaba el trabajo que hacen las comparsas de la ciudad y pide que se apueste más por esta celebración tan querida por los coruñeses: «Así como tenemos un San Juan que está entre los mejores de España, creo que también podemos tener un Carnaval a la altura de Canarias o Cádiz».