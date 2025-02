Cuando los padres reclaman a los hijos

La historia de Lucas Pérez, a quien dejaron en un orfanato con dos años y ahora su padre le reclama una manutención para el resto de su vida, deja reflexiones y preguntas más allá de su salida del Deportivo y su nueva vida en Eindhoven tras fichar por el PSV. ¿Es habitual que sean los progenitores los que reclamen a sus hijos? ¿Recoge esa obligación el Código Civil? ¿Qué incluye esa manutención?

El abogado Carlos Tomé explica que «aunque lo habitual es que sean los padres los que den sustento a sus hijos también ocurre al contrario porque el Código Civil recoge que esa obligación es recíproca, de padres a hijos, pero también de hijos a padres».

La también abogada Pilar Cortizo, que prefiere no profundizar en el caso del futbolista pero sí repasa casos que ha visto en su despacho, indica que «un miembro de la familia tiene derecho a pedir manutención al cónyuge, a descendientes del grado más próximo e incluso a hermanos». Pero, ojo, el que lo solicita «tiene que justificar que hay una necesidad». «Y la otra persona tiene que tener capacidad para darlo», apunta.

En cuanto a la cantidad económica que debe entregar el hijo a su padre o madre para la manutención —que incluye sustento, habitación, vestido y asistencia médica—, depende del caso. «Es como en las pensiones de alimentos para hijos en casos de separaciones o divorcios. Eso lo valora un juez», expone Tomé, que añade que se tiene en cuenta «el dinero que tiene» la persona a la que se reclama la manutención y también la situación del reclamante, es decir, «si tiene trabajo, si cobra una pensión o si no tiene ningún tipo de ingresos». «Hay que ver si al que le piden alimentos tiene esa capacidad económica y que si el que lo pide carece de ellos», indica Cortizo.

Hay otro asunto que se debe tener en cuenta y que en este caso puede ser importante: la relación padre-hijo. «Si desatiendes tus obligaciones como padre o como hijo, hay una falta de solidaridad familiar. La jurisprudencia suele tener en cuenta las obligaciones que se han incumplido», relata la abogada.

Pilar Cortizo ha tenido en su despacho un caso de este tipo. «A un padre no se le concedió la manutención que pedía a sus hijos porque no se había preocupado por ellos ni tenían relación», señala, y avisa de que «todo es valorable dentro de un procedimiento».

Carlos Tomé también recupera una sentencia para poner un ejemplo: «Se puede liberar a un padre de la obligación de seguir pagando los alimentos o reducir esa pensión cuando los hijos no quieren ver al padre y deja de haber una relación».

En su entrevista en un programa radiofónico de la cadena Cope, Lucas Pérez contó que sus padres lo dejaron en un orfanato porque no querían hacerse cargo de él. Tenía dos años. «Mis abuelos se enteraron de mi situación y fueron los que se hicieron cargo de mí», relató el exjugador del Dépor, que siempre que ha tenido ocasión ha mostrado su cariño hacia sus abuelos y el agradecimiento por todo lo que hicieron por él.

Confesó además que no es la primera vez que se enfrenta a una situación como esta, pues su madre le «envío un burofax pidiendo dinero» cuando fichó por el Arsenal, en 2016. «Ella no puede reclamarlo porque no sale en la custodia compartida, tuve que recopilar mucha información», informó.

