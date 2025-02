Luisa García, toda unha vida de servizo municipal

Cando María Luisa García Agra soubo que aprobara as oposicións para subalterna do Concello da Coruña, o 22 de decembro de 1987, pensou para ela: «Luisa, tocouche a lotería». Daquela, tiña 27 anos e unha nena que aínda non cumprira os dous, estudara Maxisterio e Educación Infantil e conseguira aprobar a base de «moito sacrificio e tamén con moita axuda», sobre todo da súa sogra e da súa nai, que lle quedaban coa filla mentres ela preparaba os exames.

Agora que se xubila —o 7 de febreiro foi o seu derradeiro día de traballo, aínda que está de vacacións e días libres até o 7 de abril— logo de case 38 anos pensa que, efectivamente, tivo moita sorte e que repetiría cada un dos pasos que deu, porque todos eles a levaron a coñecer a Administración local desde dentro e desde moitos puntos de vista. Desde detrás dun mostrador, pero tamén desde as rúas, facendo notificacións, prestando libros ou fotocopiando deberes para que os escolares puidesen facelos no máis duro do confinamento derivado da pandemia do coronavirus.

Luisa, filla do policía local (daquela, garda municipal) Lorenzo García Méndez, que exerceu durante corenta anos no Concello, e de Natividad Agra Vázquez, ama de casa «que coseu para Amancio Ortega durante un tempo», naceu en Zaragoza «de casualidade», pero criouse na Coruña, onde, desde moi nova, se despertou a súa conciencia política socialista e galeguista. «Eu corrín moito diante dos grises, unha vez ata perdín un zoco», lembra agora cun sorriso.

«Despois de ter aprobado a oposición, durante moito tempo, cando me erguía pola mañá pensaba: ‘que sorte teño’. Eu sentíame moi afortunada por ser funcionaria e por ter un traballo fixo», lembra e é un sentimento que aínda conserva, sobre todo, cando ve a súa vida con perspectiva. "Moitas veces hai que afastarse para que as árbores non che impidan ver o bosque", repite en varias ocasións.

«O primeiro día de traballo, presenteime na conserxería ante o señor Maroño, que era o xefe, un home moi serio e moi educado que daquela a min parecíame moi maior, pero igual tiña 50 anos. Chego alí, toda cortada, porque antes non era como agora, e o primeiro que me dixo foi cando quería coller as vacacións», lembra entre risas García, porque xa aquel primeiro día soubo que aquel era o seu sitio e que era «unha marabilla».

Na conserxería botou só «seis meses», porque no padrón precisaban xente. «Era un traballo por enriba da miña categoría, pero a min non me importaba cobrar un pouco menos, porque me gustaba o que facía e estaba a gusto coas compañeiras. Lucía Vázquez, que era o que agora sería a xefa de servizo do padrón, díxome se quería colaborar con ela, e díxenlle que si, así que iamos mirar se poñían os nomes das rúas, as numeracións... porque traballabamos tamén para estatística e alí botei varios anos», relata Luisa García, que o que quería era «aprender e traballar» e, a poder ser, de cara ao público.

Estando en estatística, destinárona á Casa das Ciencias. «Ao champiñón, onde estaba a biblioteca científica», describe. «Alí atopei xente marabillosa tamén e, como ía pouca xente, e tiña que traballar en horario partido, preparei a oposición a bibliotecas porque había unha promoción interna», lembra.

Grazas a ese traballo, que lle permitía estudar, conseguiu a aprobar e foi destinada á biblioteca do Castrillón. Alí estivo varios anos até que tivo a oportunidade de «subir de nivel» se regresaba a estatística, así que, volveu a María Pita, a sentar detrás do mostrador.

«Tiñamos unha impresora de papel continuo que parecía unha metralladora. Tiñamos tanta xente á que atender que tivemos que poñer números, coma na carnicería, porque daquela o padrón facía falta para todo. Houbo un día moi complicado, cando un home saltou o mostrador e quixo pegarlle a unha compañeira. Aquilo era terrible. Daquela aínda era alcalde Paco Vázquez e podíase fumar na oficina. Hai moitos anos! Xa nos dicían que traballabamos en galeras», recorda. Para ela, que nesta última etapa levaba o teléfono sempre colgado do pescozo, o cambio máis grande que deu a Administración Local foi o de pasar da máquina de escribir, na que se usaba papel de calco para facer orixinal e copia, ao ordenador que lle permitiu desfacerse da tensión de non poder equivocarse para non ter que borrar con típex.

O seguinte paso que deu no Concello foi da man da entón concelleira Aurora Moinelo, sendo a súa secretaria. «Eu aceptei porque se gañaba un pouco máis e porque a coñecía e nos levabamos ben. Cando a Aurora a nomearon delegada provincial da Xunta, correu a lista e entrou Yoya Neira. Ela, que estaba embarazada, estaba a disposición do alcalde, así que tiña que ir onde el dixese e eu, con ela a todas partes», relata García. Chegaron as seguintes eleccións, e o PSOE formou goberno co BNG. «Daquela Yoya non entrou e eu fun de secretaria de Esteban Lareo, pero ela díxolle que, se nalgún momento corría a lista e ela volvía ser concelleira, me levaba con ela, e así foi. Primeiro fomos para a rúa Real, levabamos cemiterios, sanidade e mobilidade. Traballamos moito con Fernando Roade... Eu fun moi feliz no Concello», di moi emocionada Luisa García, por todos os compañeiros que a axudaron a construír esa felicidade e que xa non están, como Paula Meléndrez, da biblioteca de Monte Alto.

No 2011, o PSOE perdeu as eleccións e o PP fíxose coa maioría absoluta, así que, tocou mudanza. «No periodo de transición, no que non podes xa facer nada, eu fun falar con Rosa Gallego, que era a encargada de Persoal, e díxenlle que, ao ser eu auxiliar de biblioteca, me destinase xa, que eu non quería estar na concellaría sen traballar. Mandáronme a Monte Alto e alí botei oito anos —os que coinciden cos mandatos do PP e da Marea Atlántica no Concello—», confesa Luisa, que adoraba ese traballo, sobre todo polo contacto cos usuarios e polo esforzo de mostrarlles todo o que os andeis da biblioteca gardan e facelo de xeito atractivo. Coas seguintes eleccións e a volta de Yoya Neira ao Goberno local, García volveu ser a súa secretaria.

«Eu son moi leal, ela para min é case como unha filla, coma unha irmá, porque pasamos moito tempo xuntas, para o bo e para o malo. No 2019 fomos para Benestar Social. É un traballo moi delicado, é todo urxente, é todo para xa, e nesta última etapa fomos para Medio Ambiente. Hai quen di que o traballo é traballo, que non hai por que facer amigos, pero eu considero que si que os fixen», resume Luisa, que fai fincapé en que se require moita confianza entre as partes para ser secretaria e que ela tivo a sorte de tela, sobre todo con Neira, que foi con quen máis anos pasou facendo este traballo e con quen se enfrontou á pandemia. «Foi unha etapa moi dura, pero eu creo que o fixemos ben, desde abrir o pavillón para a xente sen fogar a montar unha rede de voluntarios en 24 horas con máis de 500 persoas», relata sobre aqueles momentos de incertidume.

«Eu sempre intentei facelo o mellor posible e axudar no que puiden e creo que, despois destes case 38 anos, deixo amigos no Concello», sentenza.

