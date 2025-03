As loitas das coruñesas antes do 8-M

«Adóitase falar do traballo invisible das mulleres, en referencia aos coidados, pero neste caso, nós falamos do traballo agochado pola historia, porque elas eran moi visibles na cidade. Había mulleres vendendo peixe, carrexando maletas, incluso poñendo empedrado na rúa, pero o seu traballo foi minusvalorado e silenciado», relata a presidenta da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, María Xosé Bravo, do proxecto Non calarás!, que cristaliza esta semana coa publicación dun libro contando as historias destas traballadoras e que, coa forza da súa unión, acadaron melloras sociais e laborais.

Este proxecto, merecedor do premio Luísa Villalta da Deputación, contará tamén cunha exposición de fotos e textos, que se poderá ver na Mariña a partir do xoves e cun roteiro, o 8 de marzo, polo centro da cidade, onde con música e con intervencións teatralizadas, se poderán visitar algúns dos puntos onde as mulleres, man a man, teceron a súa historia.

Este proxecto, que ten o seu xermolo na web A Coruña das Mulleres, repasa algunhas das profesións onde foron elas as protagonistas das conquistas sociais, as que se enfrontaban as autoridades, as que se organizaban e falaban para avanzar. Hai moito traballo de hemeroteca detrás, mais tamén, moitas testemuñas en primeira persoa, moita memoria herdada e moito ler entre liñas para descubrir o fío invisible que unía as mulleres cos seus obxectivos.

Bravo denuncia o inxusta que está a ser a historia con estas mulleres, porque cando son elas as protagonistas fálase de «actos espontáneos», cando é imposible que aquel xaneiro de 1918, coincidisen na mesma cidade e á mesma hora centos e centos de mulleres na rúa armadas con coitelos para asaltar peiraos, tendas e almacéns e repartir as mercadorías entre elas para combater a fame, cando, no caso dos homes, sempre se dá por feito que existe unha organización e un plan ao que obedecer. «Nalgúns casos, o éxito destas historias residía na clandestinidade, en que ninguén soubese o que estaba a pasar», relata a vicepresidenta da agrupación e historiadora, Carmela Galego.

As lavandeiras. / Ángel Blanco / Non Calarás!

As lavandeiras.

«Esta é unha actividade especialmente agochada pola historia, porque sempre se levaban á periferia e cando eses lugares deixan de ser periféricos, como pasou no Parrote ou no Orzán,trasládanse», relata Galego. En 1907, as lavandeiras iniciaron unha folga non só para subir os prezos que cobraban por peza, senón tamén para mellorar as súas condicións laborais. Querían que lles entregasen toda a roupa marcada, que os lavadoiros fosen lugares mellor acondicionados e que os camiños que percorrían a diario se arranxasen. «Na prensa minimizaban a folga dicindo que xa se lavaría noutro lado, que incluso era un aforro para as familias. Crearon un sindicato anarquista e chegaron a asistir 600 a unha reunión», repasa María Xosé Bravo. Coa folga conseguiron que casas para as que traballaban aceptasen por escrito o incremento das tarifas. Cómpre destacar que os lavadoiros eran edificios exclusivamente femininos onde elas socializaban, compartían e tecían redes de axuda fóra do coñecemento dos homes. A partir desa folga naceu a idea de crear o Lavadoiro Hixiénico Mecanizado, que estaba en Catro Camiños, e que era unha cousa moito máis institucionalizada. «É a resposta, segundo consta na prensa, a que a cidade non podía quedar secuestrada por un grupo de mulleres en folga», puntualiza Bravo.

Pacientes agardando na maternidade de Hijas de Galicia / Biblioteca de Galicia /Non Calarás!

Hijas de Galicia.

Do porto da Coruña partían moitas das mulleres que emigraban a Cuba nos primeiros anos do século XX. Moitas delas acabaron formando parte de redes de prostitución que, en ocasións, explotaban os seus propios paisanos. Elas quedaban fóra da cobertura sanitaria do Centro Gallego de La Habana , coa escusa de que o alto custo dos partos levaría á quebra da institución. Froito desa desigualdade naceu Hijas de Galicia, que chegou a ser a maior sociedade mutual da Illa con máis de cen mil asociadas e que contaban con hospital e balneario. A día de hoxe aínda funciona como centro sanitario materno-infantil e parte do seu persoal conserva as súas raíces galegas.

As derradeiras chambonas de Orillamar. / Xosé Castro / Non Calarás!

As Chambonas.

Son mulleres que venden, compran e trocan mercadorías de segunda de man. Algunhas coas súas propias casetas e outras, cunha manta estendida no chan, sobre todo, no Campo da Leña e en Orillamar. As derradeiras chambonas da cidade, Dolores Barcia e María Luisa Martín, pecharon as súas portas no ano 1989 e contaban á prensa que, polos seus postos, pasara «o mellorciño da Coruña» e non mentían porque rexistrada está a historia do profesor Isidro Brocos, que comprou por oito reais un cadro a unha chambona que vendeu en oito mil e que acadou os 20.000 na seguinte venda. Elas, coma tantas outras, sufriron a represión logo do Golpe de Estado de 1936, de modo que se lles revogaba a licenza da caseta por motivos como «seren afectas á Fronte Popular», «ter ido a un mitin de Azaña a Madrid» ou ter ideas extremistas. «Podemos pensar que esas ideas eran bastante comúns entre a clase traballadora da Coruña, cando menos, entre as mulleres», apunta Bravo.

As costureiras / Arquivo Vidal/ Non Calarás!

As Costureiras.

«Elas xa teñen un nivel, porque para seren costureiras tiñan que ter aprendido o oficio. Había costureiras, modistas e xastras, cada unha cun pouco máis de categoría», puntualiza Galego. Ao ser o seu un traballo solitario, de ir coser polas casas —moitas veces coa máquina na cabeza— ou nos seus propios fogares e non ter un espazo de socialización, como poderían ter as cigarreiras ou as lavandeiras, estaban menos sindicadas, aínda que se intentaron organizar en dúas ocasións. «Na prensa aparecen denuncias de Inspección de Traballo porque, sobre todo no verán, facían xornadas de catorce horas. Eran reivindicativas, pero non estaban tan organizadas», relata Bravo, que engade, ademais, que as obreiras da agulla e o dedal tiñan algo en común, que era «teren unha cultura superior» a outros oficios, tamén teren espazos de conversa nos seus obradoiros e certa disposición ao Partido Galeguista, de xeito que lles era máis doado estaren politizadas que sindicadas. Modista era María Miramontes, que coñeceu o seu home, Ánxel Casal, nas Irmandades da Fala e foron as súas puntadas as que axudaron a soster proxectos editoriais e as Escolas de Ensiño Galego.

Cigarreiras na praza da Palloza / Real Academia Galega/ Non Calarás!

As Cigarreiras.

Calquera problema que tivesen as cigarreiras era un problema da cidade porque poucas eran as casas que non tiñan unha traballadora da fábrica sentada á mesa. Chegaron a ser 4.000 empregadas que tiñan nas súas mans o seu salario, xa que cobraban por peza feita. Traballar para unha empresa que daba beneficios poñíaas nunha posición superior a moitas outras operarias do século XIX, porque elas xa non loitaban por saír da escravitude e a miseria, senón por obter melloras. Houbo moitos conflitos laborais na Palloza, pero o máis soado foi o de 1857, cando catro mil cigarreiras se levantaron contra os seus xefes pola instalación de novas máquinas de picar tabaco. Tanto as máquinas como todo o que atoparon por diante, incluso unha caixa con 22.000 reais acabaron no fondo do mar. Para facer fronte aos tempos nos que faltaba material para traballar ou cando se poñían en folga, crearon sociedades de socorros mutuos e caixas de primeiros auxilios. Non deixaron de loitar até o seu peche definitivo, no ano 2002.

As vendedoras do peixe / Arquivo Municipal da Coruña / Non Calarás!

As vendedoras do peixe.

«Elas son moi visibles e fixeron unha folga con moita repercusión. Cando lles fixo falta, usaron a violencia, de feito, dicían que ían co coitelo na man e tiraban elas as básculas», relata Bravo, sobre as súas accións en febreiro de 1903, para evitar que as obrigasen a pesar o peixe. As súas reivindicacións, que revertían no incremento do prezo final do produto, foron apoiadas por outros colectivos, como os mariñeiros, sen que iso signifique que as mulleres do porto atopasen sempre apoio nos seus compañeiros. Chegou a producirse unha reunión na praza de touros á que asistiron 7.000 persoas e na que a peixeira María Vázquez, Morenita, reclamou que as clases acomodadas se puxesen do seu lado. Tras semanas de presión e mobilizacións, o alcalde e a comisión de facenda decidiron destinar 17.500 pesetas á empresa de consumos, que era, segundo lembra Bravo, «o meirande inimigo do movemento obreiro» para que retirase as básculas. Era a gota que rebordaba o vaso dunhas mulleres que traballaban coa auga até a cintura, con frío e con moito peso e que vían como outros querían cobrar polo que elas facían.

As Irmandiñas. / Arquivo Elvira Varela Bao / Non Calarás!

As Irmandiñas.

Son as mulleres das Irmandades da Fala, chegaron a ser máis de 200, todas elas moi ligadas ao mundo da cultura e cun obxectivo claro: preservar os dereitos xa conseguidos e loitar polos que quedaban por conquistar, entre eles, a igualdade entre homes e mulleres. Moitas delas eran ensinantes e sufriron, logo do Golpe de Estado do 36, a represión, sendo expulsadas da profesión. Servíronse moito do teatro para espallar a súa mensaxe.

As mandadeiras. / Ángel Blanco / Non Calarás!

As Mandadeiras.

Até os anos 90 puidéronse ver mulleres facendo recados para outras persoas na praza de Lugo. As mandadeiras estaban moi ligadas aos mercados pero tamén ao porto, onde elas cargaban e descargaban maletas. En 1919 crearon o sindicato La Energía Social e enfrontáronse a hoteleiros e propietarios de fondas polas comisións que lles aplicaban os viaxeiros. Chegaron, incluso, no 1910, a lle solicitar ao Concello que lles facilitase un distintivo que as identificase como mandadeiras. «Facían follas voantes denunciando a explotación a elas e aos pasaxeiros», relata Bravo, que incide en que neste caso había moitos puntos de fricción cos homes que facían un traballo similar.

El progreso femenino. / Arquivo Municipal da Coruña/Non Calarás!

El Progreso Femenino.

Ese era o nome da organización sindical que no ano 1910 crearon as cargadoras e descargadoras de carbóns, sales e minerais da Coruña. Unha das súas reivindicacións era teren unha xornada laboral de oito horas, «coma a dos homes» e que se eliminase a quenda da noite porque as poñía en perigo, xa que o porto estaba moi mal iluminado e levaban xa nove horas dun lado para outro, transportando, ao cabo do día, toneladas de mercadorías na cabeza. No seu caso e logo de moitos enfrontamentos conseguiron un aumento de salario.

