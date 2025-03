Avanza la urbanización de San Pedro de Visma, en A Coruña, con negociaciones para construir pisos protegidos

En San Pedro de Visma, el ocre de la tierra removida ha sustituido al verde de los prados, y las excavadoras a las ovejas. Los trabajos de urbanización de la zona, donde los promotores prevén construir unos 3.600 pisos que prolongarán el barrio de O Ventorrillo, ya han cambiado el perfil esta zona rural entre el Ágora y la Tercera Ronda, hasta ahora ocupadas por fincas y casas bajas, y los promotores cuentan con empezar en los próximos meses las primeras obras de edificación. De acuerdo con fuentes de la junta de compensación, la urbanización, que arrancó el verano pasado, ya ha realizado «el 60% de los desplazamientos de tierras», se prolongará hasta el verano de 2026 y «en los próximos tres meses podría dar comienzo algún proyecto de edificación», que se realizará en simultáneo con la preparación de los espacios comunes.

Los proyectos de edificios más avanzados son de vivienda libre (es decir, sin límite de precio), pero fuentes de los promotores recuerdan que el 26% de las viviendas, menos de mil, serán protegidas (esto es, las que se sacan al mercado con un precio de venta o de alquiler tasado). Según aseguran desde la junta de compensación, «ya empieza a haber bastante interés en relación a las parcelas» en las que se levantarán, tanto por parte de promotores como de cooperativas, con «algún proceso» en marcha para comprar y construir.

Buena parte de la vivienda protegida construida por promotores privados (y en Visma no hay ningún proyecto público en marcha) se destina a la venta, pero desde la junta de compensación señalan que «hay interés por parte de algún promotor para vivienda de protección en alquiler». Según explica el secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), Juan José Yáñez, la construcción de vivienda protegida es ahora más interesante para los empresarios, porque la Xunta ha subido los precios por los que se pueden ofrecer. Antes de la actualización, afirma Yáñez, construirla suponía perder dinero.

El secretario general de Aproinco admite que sigue habiendo reticencias a construir vivienda protegida de alquiler, porque los promotores no pueden trasladar sus gastos de IVA a un comprador final y porque los bancos no quieren dar créditos para estos proyectos. «Para vivienda libre a la venta, bien, para vivienda libre en alquiler, un poco peor, para vivienda protegida, todavía peor, y para vivienda protegida de alquiler, hay entidades financieras que directamente no financian», resume. Pero la actualización de precios de la Xunta, las ayudas que está dando a fondo perdido y la posibilidad de que pasar las viviendas al mercado libre tras unos años hacen que sea más apetecible, y «en Santiago hay empresas que han desbloqueado operaciones que estaban en stand-by, en A Coruña hay quien se lo está pensando». La cooperativa Galivivienda recibió el año pasado cuatro parcelas de la Xunta para construir 224 viviendas protegidas en régimen de alquiler, y fuentes de la entidad indican que «por supuesto estamos interesados en desarrollar vivienda protegida para alquiler o venta en Visma», aunque «no hay nada cerrado».

Mientras, la urbanización avanza en plazo, pese a que como indican desde la junta de compensación «la meteorología no ha ayudado estos últimos cuatro meses», y «la finalización está prevista para el próximo verano, para finales de mayo de 2026». «A nivel visual, la zona va a tener un cambio bastante radical en los próximos meses, porque ya tendremos obras en ejecución en todos los viales», explican los promotores, que indican que ahora se pueden ver los trabajos para realizar las canalizaciones en las calles de la zona más próxima al Ágora y al grupo de Mariñeiros.

Pisos a partir de 200.000 euros

Las primeras obras de edificación avanzarán en paralelo con las de urbanización, y en octubre del año pasado los promotores indicaban que el primer edificio empezaría a construirse a inicios de 2025. Desde la junta de compensación cuentan conque a lo largo del próximo trimestre se empiecen «trabajos de excavación para levantar el edificio», aunque explican que entre la treinta de inmuebles que se pretende levantar «hay una variedad de situaciones». Hay diferentes promotores, algunos de los proyectos necesitan presentar al Ayuntamiento un estudio de detalle previo a pedir la licencia de obra, y otros pueden solicitarla directamente.

En octubre, Juan Álvarez, representante de la junta de compensación, indicó que el primer edificio sería un bloque situado en una de las parcelas entre el colegio San Pedro de Visma y el parking de Os Mariñeiros, promovido por la constructora Arial, de la que es consejero delegado. El inmueble comprende íntegramente vivienda libre, desde los 2.500 euros por metro cuadrado, y un coste por piso a partir de los 200.000 euros. Con diseño de Arquitectos Carbajo y Barrios, Arial ofrece espacios exteriores privados para zonas verdes, piscina exterior y solárium, además de un local gastronómico y gimnasio interior. Metrovacesa quiere construir cinco torres, de hasta 16 alturas y dos bajos.

