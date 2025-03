A gala dos XXIV PREMIOS OPINIÓN da Música de Raíz celebrarase o 9 de abril

Un ano máis a noite festiva da música de raíz acontecerá no teatro Rosalía de Castro para celebrar unha gala que adoita amosar a riqueza da nosa música entre as propostas musicais variadas presentes nos artistas que pisan o escenario ano para amenizar aos presentes coa súa arte musical.

Nesta edición comezará o espectáculo con Abraham Cupeiro, que virá en formato trío para ofrecer a súa personalidade musical, na que salienta ese espírito de compositor que o achega ás bandas sonoras cinematográficas e no que adoita estar acompañado nos escenarios por unha orquestra. O seu labor de recuperación de instrumentos perdidos no tempo faino un artista singular e con eles achega novas sonoridades moi interesantes e orixinais. A súa colaboración na BSO de Gladiator 2 estalle a proporcionar unha atención mediática que saberá aproveitar para amosar aos espectadores o seu traballo. Após o seu pequeno concerto recibirá no escenario o III PREMIO OPINIÓN ao Acontecemento Musical do Ano pola xira de presentación galega do disco Mythos, na que contou coa colaboración da Orquestra Gaos. Na Coruña houbo ocasión de gozar con ese recital nunha praza de María Pita na que contou coa atención dun bo número de espectadores. Cupeiro ocupa un lugar único no panorama galego cunha aposta musical que non ten precedentes e iso abre un bonito vieiro que esperemos siga percorrendo durante moito tempo.

Os anteriores gañadores foron Tanxugueiras, pola xira galega de 2022 na que congregaron a milleiros de espectadores, e Xacarandaina polo espectáculo Endaterra.

Cántigas da Terra é toda unha institución e non só da Coruña, senón de toda Galicia. Naceron como coro en 1916, no tempo das Irmandades da Fala. Nos máis de cen anos de vida traballaron arreo a prol do folclore do país. A traxectoria do coro segue ben presente, mais foron incorporando outras actividades nas que pretenden formar con rigor ao alumnado. Unha mostra do seu quefacer vai verse enriba do palco, onde realizarán unha actuación duns 25 minutos na que farán un repaso de todo o acervo musical que posúen para ofertar aos espectadores cunha variedade instrumental e de voces. Esta asociación sempre estivo ligada a outras manifestacións da cultura como, por exemplo, a pintura, o teatro e a poesía.

A primeira gravación discográfica fixérona en 1921 e foi reeditada polo selo Ouvirmos en 2007 co título Estampas coruñesas 1921-1928. Posúen un deses arquivos musicais que se deben valorar convenientemente e foron merecentes dunha medalla Castelao pola súa sobranceira traxectoria.

Xoán Curiel, cantautor da Fonsagrada, será o encargado de pór o punto e final á cerimonia. Ten tres candidaturas como finalista nos galardóns neses anos en que se concedían distincións aos mellores discos anuais. É un artista que navegou por diferentes mares estéticos e a súa evolución é moi satisfactoria. O último álbum (Treides comigo!) presenta unha visión das cantigas da lírica medieval galego-portuguesa coa visión dun cantautor, o que ofrece unha perspectiva moi atractiva e que ninguén fora quen de realizar anteriormente. Algún deses temas formarán parte do repertorio que traerá ao Rosalía, onde tamén cantará temas dos seus traballos anteriores dentro dunha andaina que comezou en 2008 co lanzamento de Nai. Nunha Galicia que non está sobrada de cantautores, o que é unha mágoa, a súa achega resulta estimulante. Na actuación da gala estará acompañado por tres compañeiros no escenario para envolver coa maior sensibilidade as súas creacións.

O histórico grupo Milladoiro é o gañador do XVIII Premio Opinión Andaina Senlleira

A Milladoiro débeselle moito. Foron punteiros e pioneiros nunha música de raíz galega que lles debe estar eternamente agradecida polo seu sobranceiro valor e por amosar o camiño de que o noso folclore dispuña dunha gran riqueza nunha época na que semellaba estar algo esquecido. Moitos músicos de xeracións posteriores tivéronos coma un exemplo no que mirarse. Mesturaron calidade e profesionalidade coa determinación de crer totalmente nas nosas músicas e sempre cunha abraiante e maxestosa elegancia musical que chegou ao corazón de moita xente. Son deses conxuntos que acadaron plenamente o éxito de público e crítica.

Naceron en 1979 e nesa longa traxectoria de maxisterio musical editaron discos que son imprescindibles e realizaron unha chea de concertos nos que tiveron o apoio dun público numeroso. O primeiro realizárono no auditorio dos Salesianos na Coruña, cidade que visitaron moitas veces e na que tocaron en diversos espazos escénicos, incluído o Pazo dos Deportes, lugar dun recital inesquecible a comezos dos anos 80 onde o público non parou de aplaudir con emoción e devoción as interpretacións da banda. Foi tamén na cidade onde se decidiu o nome da formación e venceu a opción Milladoiro fronte a de Maeloc.

Entre os seus galardóns achamos, entre outros, un Goya cinematográfico, a medalla Castelao, a medalla de Galicia e tamén teñen no seu historial varios PREMIOS OPINIÓN.

Actuaron na segunda edición dos galardóns e na oitava realizouse un espectáculo para homenaxealos polo seu trinta cumpreanos, no que actuaron varios artistas interpretando temas da banda, o que propiciou a edición do álbum Perspectivas, que se entregou de balde co xornal.

O galardón Andaina Senlleira recoñece o labor no eido musical de persoas ou colectivos que deixasen unha fonda pegada musical e a de Milladoiro é inmensa.