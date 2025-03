«Leí muchos libros sobre árboles y me dieron ganas de hacer el mío»

El dibujante, pintor e ilustrador Pablo Gallo vive en Bilbao, pero nació en A Coruña y su vínculo con Galicia sigue intacto. Ayer presentó en su casa, en la librería Berbiriana, su libro Ojos llenos de árboles.

¿Qué podemos encontrar en Ojos llenos de árboles?

Es un libro que emula un paseo por el bosque y voy viendo cosas y hago asociaciones y conexiones. Hablo de obras de arte, con referencias literarias y musicales. He tardado cinco años en terminarlo.

¿Une en estas páginas todas sus pasiones?

Digamos que sí. Es un ensayo sobre árboles. Yo he leído muchos libros sobre naturaleza y aprendí muchas cosas, así que me dieron ganas de hacer mi propio libro sobre árboles.

¿Está muy vinculado con la naturaleza?

Sí. De niño, la figura de árbol me atraía mucho. Yo era un chaval muy movido y me encantaba subirme a los sitios, así que acababa en los árboles. Además, parte de mi familia proviene de Burgos y voy mucho por ahí. Somos de un pueblo de 30 o 40 casas que está todo rodeado de monte y de bosques. De hecho, es donde sitúo el paseo que hago en el bosque en el libro. Está lleno de hayas y robles entre los que suelo ir a pasear en soledad. Y, además, como te comenté, tuve una época en la que me interese por libros que hablaban de naturaleza.

Podemos encontrar árboles por todas partes pero quizá no reparamos tanto en ellos. ¿Qué cosas cuenta?

Son 10 capítulos y cada capítulo trata un tema. Uno de repente es el árbol del ahorcado, con referencias de El Quijote hasta canciones como Strange Fruit sobre el linchamiento de la comunidad negra a finales del XIX cuando era muy típico ahorcar a negros juzgados injustamente. Cuento historias macabras. La mitología, el mundo egipcio... El árbol parlante que se repite en muchas culturas.

También desarrolla una importante labor expositiva desde 1995. ¿Lo combina con este tipo de trabajos?

Todo el trabajo está conectado. Estuve en A Coruña en Navidad en la exposición colectiva de Manuel Suárez, en su estudio. Además, ahora trabajo con dos galerías gallegas: Nova Rúa, que está en Lugo, y la Maraca de Vigo. También estuve alguna temporada con Moret Art.