Bitácora del capitán Perfecto

«Nadie es Perfecto, salvo el capitán», dice entre risas Perfecto López-Nóvoa Rey, mientras enseña en su móvil la publicidad de su academia, Novomar, en una foto que le ha mandado una antigua alumna que se tropezó con el cartel en El Serrano, un día que bajó a tomar algo. «Antes lo teníamos en los parquímetros, pero ahora los cambiaron», recuerda el capitán Perfecto, a quien se le «despertó la memoria» en 2020, tras haber contraído coronavirus y necesitar muchos meses de recuperación, tres de ellos, los primeros, en la UCI, donde no podía ni hablar, después en Oza y, más tarde, ya en casa, entre los suyos. Fue entonces cuando decidió que escribiría los recuerdos de su vida que son los de muchas otras personas porque, según explica Perfecto, él, al igual que su padre, siempre fue «muy relaciones públicas».

Este Memorias del capitán Perfecto. Mi cuaderno de bitácora. Primera parte (Medulia Editorial), va desde el 14 de abril de 1947 hasta los primeros años de la década de los setenta, cuando empezó a navegar. Lo presentará el 10 de marzo, en el Sporting Club Casino, a las 20.00 horas, junto al abogado y profesor de Derecho Ulises Bértolo, al economista y empresario Venancio Salcines y al exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez.

«Yo empecé a dar clase en 1989, me llamaron del Instituto Social de la Marina y empecé a dar cursos de formación marítimo pesquera, primero, en A Coruña, después di los cursos de embarcaciones de recreo, el primero fue en Betanzos, en otoño de 1990», relata López-Nóvoa, que recuerda que, como de sus cuarenta alumnos aprobaron 38, empezó a tener fama. Por aquel entonces y hasta que se traspasaron estas competencias a la Xunta, a mediados de los noventa, daba clases en un aula en Marqués de Pontejos, en Sada y en otros lugares de la comarca, de modo que, cuando abrió Novomar en los noventa tenía ya «tres o cuatro mil alumnos detrás» que hablaban de él y de sus clases, fueron los primeros, ahora ha perdido la cuenta, pero calcula que, por sus aulas pasaron más de 20.000 estudiantes.

En la familia del capitán Perfecto no había tradición de ir al mar, pero él, desde muy joven, tuvo claro que su futuro no estaba en tierra firme. López-Nóvoa sabía que quería estudiar Náutica desde Sexto de Bachiller, pero como estaba en Salesianos y sacaba muy buenas notas, el director le aconsejó a su padre que hiciese carrera. «A mí no me apetecía mucho, pero hice el preuniversitario de ciencias en Santiago —donde bromeaban con él porque entonces, su tío Miguel era obispo auxiliar de Compostela— y después, me fui a Madrid a hacer Industriales, pero fue un desastre. Si hubiese ido a Caminos o a Arquitectura o si me hubiese matriculado en Bilbao, posiblemente hubiese acabado, pero había en Madrid había tanta gente, que fue horrible. En primero, en una asignatura aprobó uno de 1.300. Al segundo año yo lo dejé, algunos compañeros se fueron a telecomunicaciones y yo me volví para casa. Mi padre quería que siguiese, pero le dije que no, que iba a hacer Náutica, como quería hacer ya cuando acabé Sexto de Bachiller, así que, hice la mili y, cuando estaba acabando, cogí un permiso de tres meses, me presenté por libre en Náutica y aprobé», relata el capitán, que apunta que, con 22 años, cuando se parecía «a Richard Gere», casi se muere, por una hernia de hiato que no conseguían diagnosticarle y que le causaba hemorragias. «Me salvaron en el San Rafael», repite un par de veces.

Siendo estudiante, hizo las prácticas en la Compañía Trasatlántica Española y en Campsa y, en septiembre, cuando llegó a casa, se matriculó para el examen de piloto, que aprobó al mes siguiente. Después, volvió al mar, «a navegar como oficial» y así estuvo unos trece años, viajando por el mundo, pero será algo que contará en el siguiente tomo de sus memorias. «Primero hay que vender bien este», dice con una sonrisa. Aquí están sus primeras aventuras por el mundo, como cuando «para sacar unas perras», traía con un compañero café en grano y sin tostar de Colombia, que después vendían en Tenerife, o como cuando desmontaban la estación de radio de los botes salvavidas de proa para poder esconder cartones de tabaco o alguna botella de coñac.

Así como el mar fue su elección, dar clases era algo que llevaba dentro desde muy joven. Su tía, que era maestra y daba clases en casa, le dejaba el aula para que enseñase a los de Cuarto y Sexto de Reválida y toda la mili se la pasó ayudando a otros chavales a aprobar. «Yo no le gasté un duro a mi padre», presume de sus buenas notas Perfecto, que se confiesa «enamorado de la enseñanza», tanto, que decidió dejar la navegación por el aula y enseñar el mar desde tierra firme.

«Somos cuatro Perfectos, mi abuelo, el de la Ribereña; Perfecto, el de Hacienda, que era mi padre; el capitán Perfecto, que soy yo y mi hijo, que es Perfe júnior», explica. Y es que, con su padre se iba a acabar la tradición del nombre Perfecto, pero como su abuelo falleció solo unos meses antes de que él naciese, en su recuerdo, sus padres decidieron conservarlo. De su abuelo heredó no solo el nombre, sino también el contacto con la hostelería.

Porque Perfecto, que era de Ourense, era muy emprendedor y tenía La Ribereña, que traía a la ciudad vino de allí. «Me contaba mi padre que traía dos vagones de barriles a la semana y le vendía a todos los hosteleros de Coruña —aunque en las tascas había también vino del que vendían los maragatos—. Después, mi abuelo entró en el catastro y compró muchas propiedades, hasta un aserradero y una fábrica de maderas que había en la avenida de Fisterra. Fue fundador de Cántigas da Terra, tuvo el Siete Puertas, aunque no se llamaba así...», relata el capitán Perfecto, que no se olvida de Pepiño, el quinto hijo de sus abuelos paternos, que fue paseado por los falangistas cuando aún no había cumplido los 17 años, y cuyo cadáver fue encontrado en Cambre.

Perfecto (padre) era intendente mercantil, funcionario de Hacienda, del Cuerpo General Técnico y, aunque su oficio pudiese parecer aburrido, él «tenía muchos amigos» y eso lo heredó también López-Nóvoa, a quien le ha gustado siempre coleccionar cosas y mantener recuerdos. «Cuando él falleció encontré un maletín en el que había guardado todas las cartas que yo le había enviado cuando estaba navegando. Yo también tengo cartas de chicas que venían de veraneo a A Coruña y que me escribían, aunque después no las volviese a ver», confiesa entre risas el capitán Perfecto, que se define como «tunante y gastador», aunque igual no con el significado que todo el mundo piensa.

«Estuve en la tuna de Náutica. Era el que pasaba y tocaba la pandereta, bailaba, saltaba... Cuando me fui a navegar le pasé los trastos a mi hermano, Fernando (ya fallecido) y se quedó él. En la mili fui soldado gastador, que éramos los que llevábamos a la espalda un hacha, una pala o un pico y éramos los que íbamos en la cabeza de los desfiles», aclara Perfecto, que nació en la calle Panaderas y, a los siete años, se fue a Cuatro Caminos. Después, cuenta, tiraron su casa para hacer el viaducto que va hacia Linares Rivas y se mudaron a Ramón de la Sagra y ya de casado, cumplidos los 36 años, se mudó a Os Castros.

«Yo gané muchísimo dinero porque andaba en barcos extranjeros. En los años noventa, mi padre, que tenía una de las nóminas más altas de Hacienda, ganaba unas 90.000 pesetas, que era la de dios, y yo ganaba más de 200.000 en una compañía Noruega, pero nunca me gustó especular. A mí me parece que hay que vivir del trabajo de uno, que no está bien vivir del trabajo de los demás. Vivir de rentas es una vergüenza», reflexiona el capitán Perfecto, que está ya trabajando en la segunda parte de sus memorias, en las que contará sus viajes por el mundo.

«Yo me lo pasé siempre muy bien, tengo un cajón de facturas de restaurantes de Madrid, de Barcelona, de muchos sitios, porque me gustó siempre mucho la hostelería... Viví como un cura», resume y presume del gran valor de sus amistades, de los alumnos que han pasado a ser ya algo más y de todas esas personas, desde el aula, desde la barra de un bar, en una escala o en alta mar, que han llenado su vida de recuerdos que contar.

