«Si fuese el BNG el que tuviese doce ediles, negociaría para darle la Alcaldía de A Coruña tras la cuestión de confianza»

Miguel Lorenzo es el portavoz municipal del PP, y reclama a su homólogo en el BNG, Francisco Jorquera, pactar una moción de censura contra la alcaldesa, Inés Rey, después de que esta perdiese la cuestión de confianza sobre los presupuestos de este año. El líder popular se postula como alcalde alternativo, pero el Bloque no lo apoya y los presupuestos del Gobierno local quedarán aprobados.

¿Está negociando con el BNG?

No tenemos conversaciones. Pero hay un dato nuevo, la condonación de la deuda a Albada. Entendemos que es lesivo para el Concello, sin ninguna justificación, y el BNG y nosotros hemos pedido explicaciones, y no se están dando. Leí al señor Jorquera que quería da un golpe en la mesa: igual hay que darlo y acabar de una vez con todas con esta forma que tiene que gobernar la alcaldesa. No entiendo su estrategia. No sumarse a las negociaciones de las cuentas, no apoyar nuestras enmiendas, ir a una cuestión de confianza, criticar al Gobierno municipal, votar que no confían en la alcaldesa, y que el resultado final sea que se aprueben presupuestos elaborados por Inés Rey y unas bases de ejecución que quitan al pleno competencias en fiscalización. Para ese viaje no hacían falta esas alforjas.

¿Qué le ofrecen al BNG? ¿Entrar en el Gobierno local, un pacto...?

Le dije al señor Jorquera que si hacemos una moción de censura y llego a alcalde nos sentaríamos a hablar, y todos mis compromisos, soy un hombre de palabra, los cumpliré. El señor Jorquera es el que sostiene a Rey en la alcaldía basándose en un acuerdo de investidura que no se está cumpliendo, y él se queja. Hizo grandes denuncias respecto a cómo se estaba gobernando esta ciudad. Coincidimos en muchos temas. Creo que hay otras componendas, Santiago decide la Alcaldía de A Coruña.

¿El Ayuntamiento, la dirección nacional del BNG...?

Quizás ambas. Sería difícil para el Bloque apoyar a un alcalde del PP, pero en Santiago gobierna el BNG y obliga a sostener a Inés Rey.

Si Jorquera tuviese doce ediles y ustedes cuatro, al revés que ahora, ¿lo haría alcalde?

Buscaría un pacto de Gobierno, y no tendría ningún problema, siempre que se cumpliera el pacto. El BNG no se postuló para la Alcaldía.

¿A qué pacto podrían llegar?

Sin sentarnos en la mesa no sé en qué temas estamos en acuerdo y en cuáles en desacuerdo. La política municipal es muy de calle: prima la buena gestión sobre la ideología, y lo primero no lo hay en esta ciudad.

En el pleno de la cuestión de confianza hablaba como si el BNG y el PSOE hubiesen pactado qué harían.

Escuché críticas muy graves por parte del señor Jorquera, por parte del PSOE no vi ninguna justificación a ellas, ¿y al final el resultado cuál es? Que tenemos dentro de un mes unos presupuestos elaborados exclusivamente por el Gobierno municipal. Fue una puesta en escena.

El Concello modifica las bases de ejecución del presupuesto, algo que quisieron evitar en su enmienda, para poder realizar más cambios sin pasar por el pleno. Afirma que es por agilidad, pero el interventor señala que se pierde por la necesidad de pedir autorización al edil de Economía, José Manuel Lage.

El propósito de este cambio es el control de todo el Ayuntamiento por parte del señor Lage. Todo tiene que pasar por sus manos. Tiene el 80% de las competencias, todos los grandes proyectos, y en la ejecución de los presupuestos, lo más importante, él tiene la decisión.

Rey afirma que si su única crítica a los presupuestos es sobre las bases, «cuestión burocrática», no están preparados para gobernar.

Fueron muchas las quejas del PP y el BNG sobre su forma de gobierno. El PP presentó enmiendas a partidas presupuestarias, no solo a las bases. Y no es un tema burocrático, es de calidad democrática.

Prepararon una enmienda en pocos días.

Llevamos un año trabajando, viendo los defectos de los presupuestos del año pasado, teníamos mucho trabajo hecho. El trabajo va mucho más allá de tres días.

¿Por qué no presentan una enmienda de las bases de ejecución aparte, para pactarla con el BNG?

Había un abanico de posibilidades. Pero como Jorquera decía que cuando se aprobase la enmienda quedarían aprobados inicialmente los presupuestos, y no quería que fuese así, no hubo ningún tipo de posibilidad de negociar. Así que presentamos una enmienda conjunta.

El señor Jorquera les critica presentar una enmienda sin decir si votarían a favor del presupuesto...

Si se aprueba la enmienda, vamos a aprobar los presupuestos, están aprobando lo que queremos.

Cuando propuso negociar las cuentas al PSOE, pidió, si bien no como línea roja, la renuncia de Rey.

El señor Lage Tuñas y la señora alcaldesa buscarán alguna justificación para no sentarse a hablar con el PP. Copian la política sanchista: a la oposición ni agua.

Con el BNG hablan...

Es su socio de gobierno. La oposición es el Partido Popular. Y somos la lista más votada.

Aún así, ¿le parece una buena base de negociación pedir que se vaya la alcaldesa?

Siempre le dije a la alcaldesa que estaba dispuesto a hablar con ella en temas de ciudad. Nunca me ha llamado para un tema presupuestario.

¿Qué cambiaría de las cuentas?

Las bajas en las partidas en los servicios sociales. Contemplan que muchos niños con derecho a beca comedor no la tengan. Según dice el interventor, no coinciden ingresos con gastos; se va pedir un crédito para inversiones y se perdona a una empresa dinero que se le pagó. El año pasado dejaron más de 80 millones de inversiones sin ejecutar. En estos seis años, más de 300.

¿Van a presentar alegaciones?

Sí. Las causas son muy tasadas, pero ahora que han quitado los presupuestos participativos se debería abrir la posibilidad de que los ciudadanos hagan alegaciones por más causas. Hay una duda jurisprudencial. Creo que por calidad democrática se debería permitir, pero es una decisión que debe tomar Rey.

Rey argumenta que la ciudad ha mejorado con ella. El empleo sube...

No hablemos de número, hablemos de calidad de empleo. Esta ciudad está expulsando a la gente joven, al talento. La gente no encuentra una oportunidad, una vivienda, una plaza donde aparcar. Todo proyecto que se arroga Rey lo lideran otros. Por eso sale la fachada marítima adelante: el Puerto está dirigiendo. En el Chuac, la Xunta. En la Ciudad de las TIC, la Universidad.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se felicitó mutuamente con Rey por el diálogo entre ambos.

¿Cómo no va a felicitar la alcaldesa a la Xunta si la que está invirtiendo es la Xunta, en Xuxán, en viviendas, en el Chuac, en la fachada marítima? Solo faltaría que no la felicitara, si están haciendo su trabajo.

Pero Rueda felicita a la alcaldesa.

Durante años hubo un torpedeo del Ayuntamiento a todo lo que estaba haciendo la Xunta. Ahora son tan evidentes sus grandes inversiones que solo faltaría que Rey no lo agradeciera. Pero en temas de ciudad que tiene que liderar, no habla con nadie. Si el propio Bloque está denunciando que todos los acuerdos a los que llegaron no los cumple...

Bueno, todos...

Es lo que le oí al señor Jorquera: por esa falta de diálogo no apoyaba a la alcaldesa, habló de su soberbia.

¿Cómo cree que afecta esta crisis electoralmente a PP, BNG y PSOE?

No me gusta hablar de términos electorales, sino de proyecto de ciudad. Hay que convencer a la ciudadanía de que es posible gobernar basándose más en las realidades que los anuncios. El PP necesita mayoría absoluta, ellos no. Les es muy fácil, aunque pierdan dos concejales, con tal de que los perdedores puedan sumar, no va a gobernar el PP.

¿Ve factible llegar a la mayoría absoluta?

Sí. Trabajo todos los días para ello. Tengo la sana ambición de querer gobernar esta ciudad.

¿Será usted el candidato?

Ni se plantea cambiar de candidato, seré yo, y quiero serlo. Las propuestas de candidato son decisiones democráticas, pero no tengo ninguna referencia a que no sea yo: tengo todos los apoyos del partido, en la ciudad, en la provincia y en Galicia.

