Dos años esperando el parque del Agra

Los vecinos del Agra do Orzán, un barrio con mucha densidad de población y pocos espacios públicos, llevan décadas pidiendo acceso al parque del Observatorio, situado en torno a las instalaciones de la Agencia Española de Meteorología (Aemet). En marzo de 2023 pareció que sus esperanzas se iban a cumplir, cuando el Concello y la agencia estatal firmaron un protocolo para que la ciudadanía disfrutase de 5.000 metros cuadrados de verde. Pero ahora, casi dos años después de la firma, el proyecto sigue parado, a la espera de un convenio que lo materialice y que nunca se presentó. La alcaldesa, Inés Rey, promete que el proyecto «va a salir», pero la presidenta de la asociación de vecinos Agra do Orzán, Flor Antelo, explica que los residentes están «decepcionados».

Rey anunció hace dos años que el Gobierno local se encargaría de acondicionar la zona verde y de derribar el muro que rodea el parque, abriéndolo a las calles Canceliña, Páramo y Gregorio Hernández. Según señaló a este diario el mes pasado, «es un compromiso que adquirí y que voy a cumplir», y, aunque admite que ha habido un «retraso», algo que lamenta «profundamente», argumenta que ha sido «ajeno a la voluntad del Concello».

Los problemas, afirma la regidora, se debieron a «cuestiones administrativas del Estado», pues tras las elecciones generales de 2023 «cambiaron los responsables de las diferentes áreas» y hubo que «volver a empezar». Pero desde el Gobierno central «parece que ya están solventando» el problema y que «pronto podremos abrir», si bien no hay fecha concreta.

La asociación vecinal Agra do Orzán organizó una marcha por la apertura del parque el pasado noviembre, y realiza protestas cada mes delante del Palacio Municipal, coincidiendo con los plenos de la corporación. Pero «estamos exactamente igual», resume su presidenta. Antelo recuerda que cuando se firmó el protocolo se les prometió que el parque abriría, pero el asunto sigue «parado» y, señala, no han tenido explicaciones del Gobierno local o una fecha concreta para que se cumplan las promesas de la alcaldesa. «Si fueran gobiernos de distinto signo», afirma la líder vecinal, la parálisis sería más comprensible, pero el Ejecutivo local y el nacional «son del mismo partido», el PSOE.

Los residentes del Agra do Orzán, resume Antelo, «estamos decepcionados» por el atasco de una petición con la que «llevamos tantos años». El Ayuntamiento, explica, defiende «que va a humanizar las calles, las aceras, y nos parece muy bien», pero en el barrio no hay un espacio «grande» para el disfrute vecinal. «Solo la plaza de As Conchiñas, y es muy poco, la tienen que compartir las personas mayores con los niños», argumenta la líder vecinal.

«Lo que vemos es que los espacios verdes que teníamos a nuestro alrededor están desapareciendo y se construye más», añade Antelo. Junto al Agra do Orzán, del otro lado de la ronda de Outeiro, se está urbanizando San Pedro de Visma, un área hasta ahora de fincas y casas bajas en la que los promotores planean levantar unos 3.600 pisos. La presidenta vecinal explica que esta era antes una zona de paseo para los vecinos del barrio, y, si bien la urbanización de San Pedro de Visma incluirá parques y espacios públicos, Antelo considera preferible que se levantasen los nuevos edificios en zonas más alejadas.

