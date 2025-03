Los 'huecos' vacíos de la programación de trenes en A Coruña

El tren se ha convertido en una gran solución para la movilidad dentro de Galicia. Hoy en día es posible moverse en tren para trabajar o para hacer planes de ocio llegando antes que en coche, a lo que se suma el ahorro que puede suponer.

La alta velocidad en el Eje Atlántico hace que sea posible moverse entre Santiago y A Coruña en menos de media hora, o ir a otras ciudades en tiempos con los que el coche no puede competir.

Esto hace que para miles de gallegos el tren se haya convertido en una especie de “cercanías” igual que en las grandes ciudades. Pensar en un trayecto de 30 minutos o incluso más en sitios como Madrid o Barcelona sería un viaje que nos parecería "corto", y en Galicia puede ser un trayecto en el que estemos en el centro de otra ciudad.

Sin embargo, los viajes en tren desde o hacia A Coruña no son fáciles dependiendo de la hora a la que necesitemos movernos. La programación de trenes de Media Distancia, Regionales o Avant hace que en medio existan muchos “huecos” en los que es necesario apurar para coger el tren anterior o esperar hasta dos horas para poder llegar a destino.

La conexión más frecuente desde San Cristóbal es Santiago de Compostela. La configuración de la red ferroviaria en Galicia hizo que con el tiempo prácticamente todas las conexiones que parten o llegan a A Coruña pasen por la capital gallega. Tanto para ir a Ourense, a la Meseta o a Vigo, los trenes pasan siempre por Compostela, mientras que para llegar al resto de ciudades gallegas ya se depende de los servicios que existan con destino u origen en San Cristóbal.

La conexión con Santiago

A excepción de los servicios de Alta Velocidad (AVE o AVLO), desde A Coruña hacia Santiago de Compostela hay 26 trenes que comienzan muy temprano, siendo el primero a las 5.08 horas, aunque no es posible marchar muy tarde, ya que el último parte a las 22.10 horas.

Entre medias, no hay muchos "huecos" horarios en los que no salga ningún tren, aunque sí alguno. Sí que ocurre que muchos salen con poco margen de tiempo, lo que haría que el servicio fuese más efectivo de espaciarse algo más.

Dos trenes en la estación de Santiago / Arxina / Europa Press

Por la mañana, en “hora punta”, entre las 9 horas y las 11 horas solo sale un regional, a las 9.30 horas, que hace un trayecto con paradas, lo que provoca que tarde más en llegar a Santiago. Más problemas hay de tarde. Entre el de las 19.08 horas y las 21.00 horas no hay ningún tren quitando un AVE, que no hace los mismos servicios autonómicos y ni siquiera forma parte de los abonos de Renfe. A las 22.10 horas sale el último tren, lo que limita que los santiagueses puedan cenar en A Coruña y regresen después a casa.

En sentido contrario, partiendo de Santiago hacia A Coruña, el primer tren es a las 6.35 horas. Por la mañana, suele haber trenes cada poco tiempo, excepto entre las 8.58 y las 10.37 horas en las que ningún tren funciona hacia A Coruña. Tampoco hay ninguno entre las 11.43 y las 13.12 horas. A partir de ahí, siempre hay trenes con márgenes inferiores a una hora hasta la noche, cuando se produce un parón entre las 20.23 y las 21.51 horas. Al revés que desde A Coruña, cuando solo parte uno a partir de las 22 horas (22.10 horas), hacia A Coruña hay cinco servicios a partir de esa hora, lo que permite regresar tarde de la capital gallega.

Conexiones con Vigo

Las idas y vueltas entre Vigo y A Coruña, primera y segunda ciudad de Galicia en población, son más dificultosas. Si bien, la coexistencia de dos estaciones en Vigo, hace que haya que planificar a cuál de ellas viajamos. Este trayecto coloca a los viajeros en menos de hora y media en otra ciudad, siempre y cuando se cumplan los horarios previstos.

Desde la mañana hasta las 19.08, siempre hay un servicio cada menos de hora y media, partiendo el primero a las 5.30 horas. Si bien, la cosa se complica de noche, puesto que a partir de las 18 horas, solo existen dos servicios: el de las 19.08 y el de las 21.25 horas.

En sentido contrario, el primer tren sale a las 5.00 horas y, hasta la tarde, hay trenes siempre con hora y media de margen salvo en la franja entre las 9.06 y las 10.45 horas. Igual que de norte a sur, las horas más sensibles son de tarde, aunque a partir de las 18 horas hay dos servicios más (18.15, 19.25, 20.28 y 21.50 horas), aunque ninguno que permita volver “tarde” de Vigo.

Estos mismos servicios aplican también a Pontevedra y Vilagarcía de Arousa, puesto que todos los trenes que circulan entre Vigo y A Coruña hacen parada en estas dos ciudades. Algunos de ellos también paran en Redondela, Arcade, Catoira, Pontecesures o Padrón.

A Coruña y Ourense

Viajar entre la segunda y tercera ciudad de Galicia es más limitado que con Vigo y Santiago, aunque en este caso ayuda la conexión con la Meseta, ya que casi todos los trenes pasan por Ourense.

Para ir hasta la estación de San Francisco, siempre se hace con servicios Avant, que son los que ofrecen conexiones de Media Distancia a Alta Velocidad. El primero parte de A Coruña a las 5.08 y las horas más “madrugadoras” están bien cubiertas, pero desde las 8.12 hasta las 11.25 horas no encontraremos en San Cristóbal ningún convoy que nos lleve hasta la ciudad de As Burgas. El siguiente tren tampoco es muy inmediato, ya que hay que esperar dos horas por él. A partir de las 15 horas ya todos los trenes, sin ser los que hacen parada camino a Madrid pasan cada más de dos horas, salvo los dos últimos, que son a las 19.30 y a las 21 horas. Eso sí, como pasa con el resto, es imposible viajar de A Coruña a Ourense a partir de las 21.00 horas.

En sentido inverso, si necesitamos estar muy temprano en A Coruña no es posible, ya que no hay tren hasta las 6.40 horas, que llega alrededor de las 8 horas a San Cristóbal, puesto que el trayecto ronda la hora y cuarto.

Tal y como acontece de norte a sur, hay muchas franjas en las que no es posible viajar hacia A Coruña. Sensible en este caso es la mañana y el mediodía, ya que entre las 9.55 y las 12.30 horas solo hay un servicio, que es de AVLO. El siguiente tampoco es inmediato, sino que es a las 14.25 horas. Si bien, el horario de las 12.30 horas es un poco sensible, ya que ese Avant espera a por los usuarios del AVE que viene desde Alicante hasta Ourense, lo que habitualmente produce retrasos.

Algo mejor cubierta, en este aspecto, es la tarde, pues salvo entre las 17.03 y las 19.00 horas, siempre hay trenes con más o menos hora y media de margen. El último desde Ourense parte a las 23 horas, lo que sí que permite volver a A Coruña tras “cenar” en la ciudad auriense.

Pobres conexiones con Lugo y Ferrol

El “drama” llega cuando queremos viajar a otras ciudades lejos del Eje Atlántico u Ourense, siendo Lugo y Ferrol las más perjudicadas, casos en lo que es más rápido y existen más frecuencias en transporte por carretera.

Entre A Coruña y Lugo solo hay dos servicios al día, uno a las 7.05 y otro a las 19.35, siendo de aproximadamente 1 hora y 50 minutos de duración. En sentido inverso estos trenes salen a las 8.25 y a las 21.26 horas.

Con Ferrol hay cinco servicios diarios, lo que tampoco hace que sean suficientes. Llamativo es que entre las 6.25 y las 12.05 horas no hay ningún tren. Tampoco entre las 18.32 y las 22.55 horas, lo que hace que no pueda ser un servicio que se tome como una vía factible a la hora de “conciliar” la vida diaria.

Estas mismas frecuencias son las existentes entre A Coruña y Betanzos, ya que todos los trenes que van a Ferrol hacen parada en la estación brigantina.

El camino a Santiago

Tres son las paradas intermedias entre A Coruña y Santiago: Uxes, Cerceda-Meirama y Ordes. Con ellas Renfe ofrece diversos servicios. Entre A Coruña y Uxes existen cinco servicios al día, mientras con Cerceda son siete y Ordes cuatro. El mismo número para la vuelta, aunque en todos los casos con horas complicadas de ajustar a horarios típicos laborables.

Todas estas frecuencias se reducen los fines de semana, cuando Renfe ofrece menos servicios en toda Galicia, aunque en ese caso la necesidad de ayudarse del tren para la vida laboral es menor.