El alquiler de A Coruña desafía al Banco de España

El Banco de España recomienda no destinar más de un 30% al pago de la cuota de alquiler. Si se tiene en cuenta la oferta disponible en A Coruña del portal inmobiliario Idealista, esto puede ser misión imposible. El salario medio neto en la ciudad es de unos 1.754 euros, según cálculos a partir de datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), por lo que, siguiendo la recomendación del banco central nacional, una persona podría pagar un máximo de 526 euros. De las 375 viviendas disponibles para alquilar actualmente, solo una está por debajo de 500 euros.

Que el acceso a la vivienda es un problema en A Coruña no es ninguna novedad. El Concello ha defendido en varias ocasiones que la ciudad cumple los requisitos para ser declarada zona residencial tensionada, algo que solicitará este mes a la Xunta, aunque la Administración autonómica está en contra del intervencionismo. No obstante, deberá seguir lo que marca la ley estatal. Hace unos días, el presidente, Alfonso Rueda, dijo que «ningún concello» había pedido esta declaración. «La solución no pasa por poner tope al alquiler», manifestó.

Basta con hacer una búsqueda en Idealista para comprobar que el alquiler en A Coruña desafía (y mucho) al Banco de España. Aparece un piso de 30 metros cuadrados por 450 euros. A partir de ahí, todo está por encima de los 526 euros que recomienda como tope el organismo bancario.

Esto es si es solo una persona la que afronta los gastos en solitario. En el caso de una pareja, y teniendo en cuenta ese salario medio neto de 1.754 euros, el gasto que se destina a vivienda puede alcanzar los mil euros. De las 375 opciones disponibles para arrendar, 233 están por debajo de ese precio. Pero en algunos casos son pisos de entre 50 y 70 metros cuadrados con una sola habitación. En Idealista también se pueden encontrar bajos o pisos altos sin ascensor. Sin filtros, hay opciones disponibles que llegan a los 3.200 euros al mes.

Sin embargo, el salario medio no es la realidad de todos los coruñeses. Si estos datos se cruzan con el Salario Mínimo Interprofesional, actualmente de 1.184 euros brutos en 14 pagas, que quedan en neto en alrededor de 1.100 euros, una persona debería destinar un máximo de 355 euros al pago del alquiler.

A esto habría que sumar después gastos como la luz y el agua, por lo que es prácticamente imposible que se cumplan las recomendaciones del Banco de España. Además, las inmobiliarias han denunciado en varias ocasiones las cláusulas abusivas que son cada vez más habituales en el mercado inmobiliario: fianzas de más de un mes, avales bancarios o seguros de impago. Una situación que hace crecer el pago mensual al arrendador.

Según datos de la Xunta, alquileres en A Coruña subieron casi un 70% en diez años: el precio medio de los alquileres que se firmaron en 2014 era de 403 euros, una cifra que ahora supera hasta el barrio más barato, y el año pasado ya había subido a casi 680 euros, un 68,5% más. El barrio más caro es el 15004, que incluye la plaza de Lugo y el inicio de la avenida de Fisterra y Juan Flórez, donde el arrendamiento promedio se acerca a los 880 euros. El más barato es el 15190, que incluye Novo Mesoiro, Pocomaco y Feáns. El alquiler todavía está por debajo de 600 euros.

