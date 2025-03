Lágrimas para despedir al Carnaval en A Coruña

El Carnaval llegó ayer a su fase final con el tradicional entierro de la sardina —tras cinco días de animado velatorio en el Circo de Artesanos— y con la desentronización del dios Momo, el único que exige a sus subordinados que se lo pasen bien, que disfruten, que sean quienes ellos quieran ser y que vivan la vida que siempre han querido vivir porque, tras el fuego y las olas del mar que se llevan por delante a la mejor época del año, llega el recogimiento de la Cuaresma y la Semana Santa.

Es el precio que hay que pagar para que corran las hojas del calendario y vuelvan, de nuevo, el color, la música y la diversión a las calles. Y es que, de eso, A Coruña sabe mucho, de vivir el Entroido en las plazas, sea el tiempo benevolente, como este año, en el que hubo tardes en las que casi no hacía falta la chaqueta o se enfade con todas sus fuerzas para que la pereza venza a la fiesta. Ni las horas de juerga acumuladas ni las primeras gotas de lluvia de la semana ni siquiera la resaca, la afonía y el dolor de pies arredraron ayer a los carnavaleros y carnavaleras de acompañar en su último viaje a la sardina y al dios Momo, así que, ayer tocó ponerse de luto, alguna que otra joya, pintarse los labios, —que no los ojos para no llegar hecha un cristo a casa— y llorar a cara descubierta por un Entroido más que se acaba.

Lágrimas para despedir al Carnaval

Hubo también quien decidió no ceder a la convención social del luto y que asistió a tan solemne acto, el desfile desde el Circo de Artesanos a la playa de San Amaro, con su atuendo más colorido y su peluca más llamativa, para darle el último adiós a este Carnaval, el que encumbró a La Paca como Choqueira del Año.