Un popular influencer gastronómico pone por las nubes este restaurante de comida tradicional de A Coruña: "Sabor a Galicia"

Uno de los contenidos que más se ha extendido en los últimos años en redes sociales es el de los influencers gastronómicos. Los creadores saben del potencial de estos vídeos y la cantidad de interés que generan les hace desplazarse kilómetros y kilómetros para probar los mejores restaurantes de cada lugar.

Las críticas sobre la gastronomía gallega no puede ser mejores y es que en cada vídeo rodado en nuestra tierra se aprecia el disfrute de los protagonistas de cada convite. Fue el caso, por ejemplo, de Cenando con Pablo, un popular creador de contenido que visitó A Coruña hace unos meses, visitó el Divino Steakhouse y llegó a tildarlo como "El templo del chuletón".

Esta semana, fue el turno de visita de Sezar Blue, otro conocido influencer que cuenta con más de medio millón de seguidores en Youtube. Su destino fue el restaurante La.Con.Fusión, del que quería probar su famosa comida tradicional, y sus conclusiones no pudieron ser más positivas.

Sezar Blue probó estos platos tradicionales gallegos en La Confusión de A Coruña

"Estoy a punto de entrar en el restaurante La.Con.Fusion a hacer una gran degustación de comida única y típicamente gallega. Hoy voy a hacer un homenaje a esta gastronomía que tanto me gusta", dijo Sezar Blue antes de entrar al local y deshacerse ya en elogios hacia el primer plato: "El papeo empieza con este trocito de empanada de bonito, que la hacen aquí a diario. Ha sido un visto y no visto el comérmela. Estaba súper buenísima".

Empanada de bonito / SEZAR BLUE

Luego, fue el turno de otro plato gallego, el caldo: "Comida gallega que me emociona y que voy a acompañar con un vino gallego: Lulo 1915. Un vino blanco para la comida de hoy que va a tener bastante pescado. Como me recuerda a los caldos que hacía mi abuela. Está buenísimo. Mira que he probado un montón de veces el caldo gallego, pero estas cosas las digo cuando las siento de corazón. Esto entra solo. ¿Te imaginas que vengo a A Coruña a comer hamburguesas y pizzas? Algo pasaría".

Sezar Blue prueba el caldo gallego de La.Con.Fusion / SEZAR BLUE

Nada más terminar el caldo, llegaron a su mesa las croquetas de mejillón: "Media razón de croquetas de mejillón. Calientes a más no poder, son caseras. Están cremosas, qué buenas, crujientes... Están de 10. Pena que las patatas están frías, caseras, aunque no recién hechas. Pero vaya croquetas, pura crema y tienen bastante mejillón".

Croquetas de mejillón de La.Con.Fusion / SEZAR BLUE

Uno de los momentos más esperados por Sezar Blue llegó cuando terminó las croquetas y el camarero le trajo su pulpo con cachelos: "Tenía que probarlo de nuevo. Tiene una pinta sensacional. Qué rico, qué blandito, qué textura, qué sabor... Nada picante. Está perfecto. El pulpo en Galicia es una religión". "Y esta es la vieira. Había que pedirla. Vieira a la gallega, lleva también tomate, vino blanco... Me suele encantar. Viene con un guisito que hacen aquí. Esto es un manjar, qué buena receta. Solo por el guiso ya vale la pena", comentó el influencer tras probar también la vieira.

Pulpo con cachelos en La.Con.Fusion / SEZAR BLUE

Tras los entrantes, llegaba el primer plato principal: la merluza gallega. "Qué ganas tenía de probarla con sus patatas, guisantes, cebolla, pimiento... Vaya merluza. Platazo. Qué buena está, esto es un 10. No sabía que iba a ser una ración tan generosa, menudo pedazo de lomo. Sabor a Galicia", comentó sobre el plato a la vez que continuaba repitiendo otras alabanzas al cocinero.

Sezar Blue probando la merluza a la gallega / SEZAR BLUE

Por último, llegó su media ración de lacón con grelos, cuya cantidad sorprendió al propio influencer: "Esto es media ración. Lo he preguntado para confirmar. ¿Pero aquí cómo coméis, gallegos? ¿Qué os pasa? ¿Una ración cuánto es? ¿El doble que esto? Madre mía. Yo veo chorizo y me tiro de cabeza. Qué buenos están los grelos. Solo con este plato te vas bien comido a casa". Finalmente, solo quedaba el postre, un pastelón que llevan haciéndolo en la casa más de 60 años con la misma receta: "Está bueno. Me gusta. Le doy un 6 y medio. Está bien".