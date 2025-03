«No tenía intención de hacer carrera como directora y quizá por eso la estoy teniendo»

Fue hace diez años cuando la directora y profesora coruñesa Olga Osorio leyó por primera vez la novela de Elia Barceló El secreto del orfebre y pensó que, en esa historia, había una película. Esa idea se hizo realidad y está ya en los cines. Más adelante pasará a plataformas, aunque Osorio recomienda disfrutarla en pantalla grande.

¿Cómo está siendo este primer contacto con el público después de tantos años de trabajo?

Es mi segunda película y estoy contentísima, aunque da mucho miedo compartirla con el público, porque tú has puesto muchísimo trabajo y cariño y no sabes cómo la van a recibir. Las críticas están siendo muy buenas y estamos de quintos en la taquilla de toda España, por detrás de películas estadounidenses con las que no nos podemos comparar.

Que sea una adaptación de una novela ya conocida, ¿hace las cosas más fáciles o más difíciles?

A mí me parece más fácil, porque ya tienes una historia que está bien y que funciona y la parte difícil es intentar no traicionarla cambiándola de lenguaje. Yo tenía miedo, pero sobre todo por lo largos que son los procesos. Hay un momento en el que tú te aburres de ti mismo y entonces empiezas a darle demasiadas vueltas a las cosas. He hablado mucho con Elia y ha ido leyendo las adaptaciones.

Mario Casas y Michelle Jenner son dos actores muy conocidos y a los que el público quería volver a ver juntos, ¿cuánto pesó esto para su elección?

Hicimos una cosa que creo que fue inteligente, que es adaptar la novela de una forma bastante libre. No es que yo hubiera pensado en ellos al escribir, de hecho, son más jóvenes que los personajes de la novela, porque no es lo mismo que tú leas una diferencia de edad en una novela que la veas en pantalla. Era una cosa que queríamos limar, porque queríamos que fuera una película bonita y si ves mucha diferencia de edad...

Ves una relación desigual.

Lo es igualmente, la película se plantea así y no romantiza para nada la diferencia de edad, al revés. Esto no podía ser porque eran las personas, puede ser que correctas o no, pero en el momento era el equivocado.

Aunque de forma diferente, vuelve a jugar con el espacio-tiempo, como en ¡Salta! y Einstein-Rosen.

Cuando leí esta historia aún no había escrito Einstein-Rosen. Mi primer corto iba también de una mujer atrapada en un bucle temporal y empecé a pensar en hacer una película en algún momento y me puse a leer a escritoras españolas de género y llegué a Elia por su primera novela, que es de ciencia ficción, y me leí un montón de libros suyos y cuando leí El secreto del orfebre pensé: ¡qué película tan bonita!

¿Le pasa mucho lo de ver películas en libros?

Me pasa mucho cuando empiezo a leer. Me pasa menos cuando termino. Yo creo que las novelas dan series, que las novelas cortas y los relatos dan películas y los chistes y microcuentos dan cortos.

Suele decir que es una directora que lo lleva todo muy trabajado al rodaje, ¿hubo espacio para la improvisación?

Yo lo llevo todo cerrado, pero no con la intención de hacerlo tal cual yo lo llevo preparado. Creo que hay cosas que si no las preparas no van a salir, como cuando vas de viaje. Hay gente que dice: «Yo prefiero improvisar el viaje y ver cómo me va». Yo creo que eso está muy bien, pero si no te pesa la decepción. Si preparas las cosas con tiempo, puedes cambiar de planes, si pasa algo divertidísimo. Me parecería empobrecedor, porque me parece no dejar sitio a lo que sucede, porque al final en un rodaje viene mucha gente que aporta muchas cosas. A mí no me gusta perderme cosas por no haberlas pensado.

¿Y hace muchos cambios?

Claro, aunque luego me doy cuenta de que no tantísimos como me parecía. Yo llego al rodaje y muchas veces tiro los papeles de lo que he preparado.

Lo tiene ya en la cabeza...

Exacto. A lo mejor planifico una escena tres veces, sin mirar lo que hice en las anteriores y llego a la misma conclusión. En rodaje, a veces, me pasa que viene el operador de cámara y me dice, «¿por qué no haces esto así?» Y yo digo: «Bueno, pues vamos a probar» y probamos y no me funciona y le doy ocho mil vueltas y acabamos haciendo otra cosa distinta. Y luego, cuando voy a ver, la cosa distinta es igual a la que yo había pensado. Cuando pienso, pienso mucho. Para mí, las películas son como piezas de ingeniería donde todo encaja. Es mi manera de trabajar. No es ni siquiera lo más habitual. Hay muchos directores a los que les gusta trabajar más desde la improvisación.

Y otros que lo llevan todo pensado y no se mueven ni un ápice.

Yo tengo el storybook de Parásitos, y es igual a la película. Aunque el director ahora es mundialmente conocido, antes de esta obra, en su país ya era una estrella, y él dice que a lo mejor no es el mejor camino, pero que él funciona desde ahí porque es su manera de combatir la inseguridad. Y yo pensé: «Que este tío tenga inseguridad con su trayectoria y con lo genial que es». Yo, por ejemplo, en rodaje me pongo muy poco nerviosa porque creo que lo que depende de mí ya está hecho.

¿Se ha embarcado ya en algún otro proyecto?

Tengo otro proyecto firmado con Vaca desde noviembre del 23, pero vamos más lentos. Tengo un proyecto muy bonito en el que estoy trabajando también, tengo cuatro o cinco cosas en marcha porque puede que no todas salgan.

Su carrera es un poco atípica, porque se le han ido dando los proyectos rápido y bien, ¡Salta! se estrenó hace un año y medio.

Yo no tenía intención de tener una carrera como directora y a veces pienso que, a lo mejor, precisamente por eso, la estoy teniendo. Yo se lo digo mucho a mis alumnos y a la gente que trabaja en cosas creativas, que hay que soltar mucho porque los plazos son muy largos. No te puedes quedar enganchado a un proyecto porque se te va la vida literalmente.

