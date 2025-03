«El amor es el motor del mundo, es un poco naif pero es lo que mueve mis pasos»

Jairo Zavala, más conocido artísticamente como Depedro, es «muy consciente del milagro» de que alguien pague una entrada y escuche sus canciones. Pretende reforzar ese vínculo con el público coruñés esta noche (21.00 horas) con un concierto en el Palacio de la Ópera para presentar Un lugar perfecto, su séptimo disco de estudio.

¿Cuál es su lugar perfecto?

No es un sitio físico, es un sitio al que nos intentamos acercar de manera emocional o de manera personal, de un crecimiento o no, o desnudarte a veces. Puede ser una buena conversación, puede ser un escenario en Galicia.

Puede ser subir al escenario del Palacio de la Ópera a Iván Ferreiro.

Exactamente. Eso puede ser un lugar perfecto.

En las letras de este disco deja claro que lo importante es el camino y no la meta.

Desde luego, y sin tanta inmediatez que nos aprieta todos los días. Quizás son tópicos, pero es que ahora más que nunca hay que poner las fuerzas en contarlo otra vez. Porque la inmediatez va contra natura, va contra nuestra naturaleza humana y contra cómo podemos asimilar las cosas, disfrutarlas y es una amiga de la frustración. Justo aparte en la música, es un sector que lo sufre bastante.

¿La música lo sufre bastante? Muchas canciones, la forma de escucharlas, el algoritmo, las plataformas...

Bueno, pero ahí la responsabilidad la tiene cada uno. Cómo te lo guisas y cómo quieres escuchar música. La mayoría a lo mejor hace lo que tú acabas de decir, pero yo me escucho en mi casa un disco entero, le doy la vuelta, o me leo un libro, o no paso una película con doble velocidad para ver qué pasa. La veo y si no la quito, o apago la televisión y disfruto del silencio. Creo que la responsabilidad está en el usuario, sobre todo en cómo te enfrentas y cómo eres responsable a la hora de consumir todo eso que me dices.

¿Cómo fue la creación de este disco? ¿Por qué explorar el camino de trabajar con el productor Gustavo Guerrero?

Necesitaba transitar por caminos diferentes, abrir ventanas con aire fresco y ver cómo, en manos de otro, mi música podía conectar. Gustavo ha hecho un trabajo maravilloso, estoy muy contento con su aportación. También ese ejercicio de delegar es muy interesante, muy sano, creo. Pensaba y sabía que era el momento de hacerlo.

Muchas críticas sitúan el álbum como un homenaje al folclore latinoamericano. ¿Usted también lo concibe de esa manera?

Hay mucho de eso, claro. Yo me he nutrido de muchísimas fuentes de la música popular de muchos países que he tenido el lujo y el privilegio de visitar. Siempre son aires de esos ritmos, porque para aprender en profundidad música gallega folclórica, por ejemplo, tendría que estar años en cada sitio, pero te quedas con un aroma que al final acaba vistiendo las canciones.

Una de sus canciones tiene un mensaje claro: Ojalá el amor nos salve.

Pero, por favor, con serenidad, que está muy agitado el mundo y nuestra mirada y hay mucho ruido delante nuestra. Ya lo decía Víctor Jara, que el amor es el motor del mundo. Tenía muchísima razón. A priori es un poco naif, pero realmente es lo que mueve mis pasos.

Acaba de estrenarse el tema en el que colabora con Eladio y los Seres Queridos, Medidas desesperadas. ¿Su forma de relacionarse con otros artistas define también su trayectoria y sus canciones?

Es que la música para mí siempre ha sido un diálogo y es algo que se comparte y se disfruta. No tengo ningún interés en ir a ver la Torre de Pisa si no es con la gente que quiero o ir a disfrutar de un atardecer en Ferrol. La música es el máximo exponente de eso. Siempre lo he entendido de esa manera y así lo he hecho en mi camino.

¿Combina este momento de gira con la creación o prefiere dedicarle un tiempo exclusivo?

No, la creación siempre está en mis días. Yo soy tan lento que, cuando se me ocurre alguna cosita, lo apunto, lo anoto y, poco a poco, ese puzle de una colección de pedazos anhelo y espero que se convierta en canciones.

