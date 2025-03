La demandante del edificio de San Roque recurre el auto que evita su derribo total

Nuevo capítulo del pleito por el edificio número 13 de San Roque de Fóra, que ya va camino de las dos décadas desde que un juez anulase en 2008 la licencia mediante la que fue construido y ordenaba su demolición. Todo parecía encauzado el año pasado, cuando, tras años iniciativas judiciales, la titular del juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña emitió un auto que evitaba el derribo integral; pero ahora se vuelve a enredar con el recurso presentado por la vecina denunciante.

Así lo confirma el despacho de abogados Lumieira, representante legal de la comunidad de propietarios de las viviendas y locales del inmueble que busca evitar su demolición. Aunque el plazo para apelar terminaba en diciembre, este se dilató debido a la solicitud, por parte de la denunciante, del acceso a justicia gratuita, que finalmente le fue concedida. Una determinación ante la que el Ayuntamiento y los vecinos del inmueble ya han movido ficha.

«La comunidad de propietarios nos hemos opuesto al recurso, el Concello también. Un par de vecinos han cogido abogados por su cuenta y también se han opuesto», detallan desde Lumieira. La solución queda ahora en manos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero los letrados consideran improbable que pueda ascender a nuevas instancias. «Si se confirma la resolución del juzgado, quedaría todo en regla y la licencia municipal valdría. Cabría recurso ante el Supremo en casación, pero es casi imposible por la falta de interés casacional», valora. La vecina ha recurrido el auto de primera instancia que considera cumplida la sentencia que ordenaba la reposición de la legalidad en ese inmueble sin necesidad de su derribo integral. La titular del juzgado número 4 determinaba que la demolición del exceso de edificabilidad que posee el edificio en relación a lo autorizado por el plan general de 1998 —el vigente cuando obtuvo licencia, en 2002— es suficiente para legalizarlo. El Concello concedió licencia en 2023 para acometer las obras necesarias, que costearán los propietarios y ascienden a más de 325.000 euros. De prosperar el derribo, el Concello sería uno de los perjudicados, ya que podría ser objeto de reclamaciones millonarias por parte de los afectados.

El proyecto para evitar la demolición total del edificio implica la eliminación de una superficie construida de 61,6 metros cuadrados de los 2.026,8 que posee y prevé el desmontaje de la fachada principal para reconstruirla de acuerdo con las alineaciones del plan.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitió en 2008 una sentencia que anulaba la licencia mediante la que fue construido el edificio y ordenaba su derribo y que se hizo firme en 2013, dando pie a un proceso judicial impulsado por los propietarios de viviendas y locales para evitar el desenlace.

Con respecto a la licencia municipal para la actuación necesaria para eliminar el exceso de edificabilidad, la jueza consideró que esta no se aparta «del mandato de la sentencia a ejecutar», pues obliga a acometer las obras de demolición y reconstrucción reflejadas en el proyecto técnico de ejecución completo presentado con la solicitud de la licencia. También afirma que eso hace que las obras propuestas «permitan que el edificio sea legalizado, al ser compatible con el ordenamiento urbanístico en vigor». El auto añade que el proyecto elaborado «corrige muchas más deficiencias que las apuntadas en la sentencia».

El por entonces abogado de la vecina denunciante recordó en la vista que existe un acuerdo municipal de demolición total adoptado en mayo de 2017 que no ha sido revocado. También argumentó que la licencia concedida lo es a un proyecto adaptado al plan general de 2013, pero que no se solicita la legalización del edificio mediante un expediente de este tipo, por lo que consideró que primero debe efectuarse esa solicitud y luego presentar un proyecto de obras si el edificio no se ajusta a la legalidad.

Suscríbete para seguir leyendo