Un americano enamorado de la ciudad de A Coruña

Dice la canción aquello de que Vivir na Coruña que bonito é, y eso fue lo que descubrió el americano Ángelo Ramos hace once años: «Vine por primera vez por trabajo y me enamoré del ritmo de vida, la gente y, por supuesto, la luz de la ciudad, que es perfecta para la fotografía. Lo que iba a ser una estancia temporal se convirtió en mi hogar».

El fotógrafo es de Milwaukee, una ciudad que se encuentra cerca de Chicago y que define como «un lugar vibrante con una escena artística y cultural increíble». En A Coruña empezó trabajando como profesor de inglés, ya que era una buena forma de establecerse mientras desarrollaba su carrera como fotógrafo. «Fue una etapa interesante, que me permitió conocer la ciudad, su gente y su cultura desde dentro», recuerda Ángelo Ramos.

El americano cuenta que desde pequeño sentía «fascinación por las imágenes», pero no fue hasta la adolescencia cuando empezó a experimentar con la fotografía de manera más seria. «Mis referentes han sido muy variados, desde el dramatismo de Annie Leibovitz hasta la narrativa visual de Vivian Maier», explica el fotógrafo.

En A Coruña comenzó a sacar fotografías desde el primer día: «Empecé fotografiando calles, mercados y escenas cotidianas. La luz, la arquitectura y el contraste entre el mar y la ciudad me cautivaron». Más tarde empezaría a interesarse por la fotografía de boda, y ahora ha sido seleccionado por la prestigiosa revista The Wed como uno de los once mejores fotógrafos de boda de España: «Fue una sorpresa y un honor. La fotografía de boda es un género que a veces no se valora lo suficiente, pero cuando se hace con entrega y una visión estética cuidada, puede ser increíblemente poderoso».

Éxito en redes

El éxito de Ángelo Ramos no se entendería sin las redes sociales. Su perfil de Instagram se convirtió en su mejor escaparate. Actualmente tiene más de 22.000 seguidores, que fue consiguiendo poco a poco: «El crecimiento fue progresivo, pero hubo un momento en el que todo se aceleró, probablemente cuando empecé a compartir más trabajos personales y a desarrollar un estilo muy definido».

En ellas comparte imágenes de la ciudad y también de las personas que pasean por sus calles: «Empecé fotografiando conocidos, luego desconocidos con quienes me cruzaba y poco a poco fue surgiendo la oportunidad de hacer retratos más elaborados. En cada rostro hay una historia», señala.

Fuera de las redes, sus fotografías han aparecido en publicaciones de prestigio como Vogue y Condé Nast Traveler. En la actualidad, Ángelo Ramos se gana la vida con su labor de fotógrafo de bodas: «No ha sido un camino fácil, ha requerido años de esfuerzo, dedicación y aprendizaje constante».

A Coruña es una parte vital de su trabajo. El fotógrafo señala que la ciudad tiene «una atmósfera única» y destaca lugares como «la Torre de Hércules al atardecer, la playa de Riazor en los días de tormenta o las calles del casco antiguo con su arquitectura señorial». Cuenta que, en la actualidad, disfruta explorando zonas menos turísticas.

En el futuro espera «trabajar con profesionales de la industria que amplíen mi visión, adquirir nuevos equipos de fotografía con los que aprender nuevas técnicas». Lo hará en su ciudad de adopción, ya que sigue prendando de ella y su gente: «Hay mar, historia, una gastronomía increíble y un ritmo de vida relajado pero dinámico a la vez. Y los coruñeses… son auténticos. Directos, cálidos y con un sentido del humor único. Me han hecho sentir en casa desde el principio».