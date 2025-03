¿Qué días es gratis visitar la Torre de Hércules de A Coruña?

El símbolo de A Coruña, la Torre de Hércules, es el faro más antiguo del mundo en funcionamiento. Su construcción está datada hace casi 2.000 años, entre finales del primer y comienzo del segundo siglo después de Cristo y su visita es parada obligada para quienes pasan por la ciudad.

También es una visita periódica que gusta mucho a los coruñeses y coruñesas para conocer su historia, llevar a amistades o contemplar las impresionantes vistas que ofrece el mirador situado en la terraza de la Torre de Hércules.

Si bien, sus 234 peldaños para llegar hasta el mirador, hacen que la visita no sea cómoda para muchas de las personas que la visitan. Su estado permanece inalterado desde la reforma que impulsó Carlos III en 1789 y que dirigió Eustaquio Giannini, lo que hace que no sea accesible para personas con problemas para subir escaleras, puesto que no estaba originalmente pensada para ser visitada tal y como se hace hoy en día.

El precio de la entrada no es muy elevado, ya que el coste general por persona es de 3,09 euros, si bien mucha gente puede beneficiarse de la entrada reducida de 1,55 euros destinada a diversos colectivos. Pero para que todas las personas que lo deseen puedan visitar la Torre de Hércules sin ningún inconveniente, la entrada es gratuita muchos días al año y también para muchas más personas.

Todos los lunes del año

Todas las semanas hay un día en la que entrada al monumento Patrimonio Mundial de la UNESCO es gratis. Todos los lunes la visita se puede hacer sin ningún coste para el usuario. Además, existen otros días que ya no son fijos.

Para aquellos que no puedan hacer esa visita entre semana, se establece que un sábado al mes la entrada también se hará sin coste. Este será el tercer sábado de cada mes, pero solo en los meses entre octubre y junio, por lo que en julio, agosto y septiembre será igualmente de pago.

Además, los festivos locales serán también gratis. Para este año, el Concello ha establecido que estos días son el martes de Carnaval (4 de marzo) y San Juan (24 de junio). A estos se añaden la Semana da Ciencia na Rúa y la Semana de la Ciencia. A falta del anuncio oficial de este año, el Día da Ciencia na Rúa suele celebrarse el primer sábado de mayo, por lo que la visita será gratuita entre el lunes y el domingo de esa semana, mientras que la Semana de la Ciencia se celebra entre el 8 y el 16 de noviembre.

Por último, se añade otro día de gratuidad, que es el Día Internacional de los Museos, que se celebra el 18 de mayo y este año coincide a domingo.

Límite de capacidad

Aunque la entrada sea sin coste, es necesario retirar el ticket de acceso previamente, ya que una de las limitaciones establecidas por el Plan de Autoprotección de la Torre es su capacidad de aforo. La entrada puede retirarse online en la web de la Torre o en el Centro de Interpretación y Atención a Visitantes que se sitúa en el aparcamiento del monumento.

Otros colectivos también disponen de entrada a coste cero todos los días del año. Esta entrada gratis se establece para las personas menores de tres años, personas con algún tipo de discapacidad física o psíquica, miembros de la Asociación de Amigos del Arqueológico y el International Council ou Museums, miembros de la Asociación Española de Museólogos, periodistas, personal docente o personas con carnet de la Universidade da Coruña.