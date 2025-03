Sin electricistas ni carpinteros: A Coruña acusa la falta de profesionales en los oficios

Ni «los jóvenes no quieren trabajar» ni «las empresas no pagan como se debe». Detrás de la escasez de profesionales en construcción, electricidad o carpintería hay todo un cóctel de razones en el que median la sobrecualificación de los jóvenes, las reticencias de algunas empresas a bonificar la peligrosidad o penosidad de algunos empleos o la falta de relevo generacional, pero no son los únicos elementos que explican el fenómeno. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha hecho público el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura y, en el caso de A Coruña, gana fuerte presencia, junto a los oficios del mar, la demanda de electricistas, carpinteros de aluminio, metálico y PVC, instaladores, montadores y operadores de grúa.

Esta demanda se escenifica ya desde los centros de Formación Profesional, donde empiezan a acostumbrarse a que les «quiten de las manos» a los alumnos. «La finalidad de la FP es la inserción laboral, pero, en los últimos años, estamos viendo que el alumnado se quiere seguir formando. Acaba un ciclo y empieza otro o cambia de itinerario. Tardan más en insertarse laboralmente, pero no es por falta de oportunidades», detalla la jefa de estudios del instituto Rosalía Mera, Begoña García Maneiro. Que las empresas llamen al centro solicitando manos ya entra dentro de lo habitual; especialmente, en mantenimiento electromecánico, automatización o robótica industrial. «Están pidiendo constantemente que mandemos alumnos para formación en centros de trabajo. Estos ciclos cubren plazas siempre, pero la inserción inmediata ya no es la prioridad», relata García Maneiro.

Las condiciones inherentes a algunos oficios pesan a la hora de aceptar según qué vacantes, ya que obligan a los trabajadores a pasar temporadas fuera de casa y a asumir riesgos que, para muchos, no compensa el dinero. «Los chavales ahora están mucho mejor formados. Lo que buscan es calidad de vida, jornadas continuas de lunes a viernes, porque al estar bien formados pueden exigir esas condiciones. Ser electricista o montador significa coger la maleta e irse fuera», explica el responsable de Industria de la CIG, Eduardo Caamaño.

Una dinámica especialmente marcada en el caso de A Coruña, donde un gran volumen de negocio en el ámbito de la reforma interior se orienta al montaje de tiendas del grupo Inditex, lo que requiere un gran número de trabajadores que deben desplazarse constantemente como parte de los equipos. «Los montadores de aluminio, de ventanas, los instaladores eléctricos cambian mucho de empresas porque ahora mismo ninguna empresa de montaje te garantiza que no te vas a mover de casa», explica Caamaño.

El factor del riesgo laboral intrínseco a algunas tareas, como el trabajo en altura o en espacios confinados en el caso de los electricistas, no se compensa, para muchos profesionales, ni con un convenio colectivo ventajoso, como es el caso del convenio del metal de la provincia de A Coruña, «uno de los mejores del Estado Español» tras años de reivindicaciones y lucha sindical. «Puedes ganar más, pero hay muchos trabajos de riesgo que no tienen reconocido el plus de peligrosidad. Eso es algo que en las negociaciones tenemos que tratar, porque no se está pagando en ninguna empresa, cuando hasta te sale más caro en el seguro que tienes que pagar cuando pides una hipoteca si trabajas en esto», añade Caamaño.

Las condiciones también son determinantes a la hora de encontrar operadores de grúa fija, móvil o de camión: recientemente, los sindicatos llamaron al sector a una huelga a nivel nacional para exigir mejoras como la jubilación anticipada, equivalentes a las que pide el gremio del transporte de viajeros. No es esta, no obstante, la única razón que explica que no se cubran las vacantes. «Los perfiles buenos en el sector de la grúa, con capacidad de trabajo e innovación dentro de estos oficios, optan muchas veces por emprender por cuenta propia, porque hay mercado y les va bien. Las empresas que quieren retenerlos, o los tienen muy bien cubiertos, o se marchan», añade la responsable de Formación de la Cámara de A Coruña, Sofía Ramos.

Más actividad, pero menos personal

La escasez de profesionales se produce en un momento en el que la actividad en el ámbito de la construcción, la reforma y la rehabilitación se ha intensificado especialmente. El gerente del Consello Territorial de Galicia de la Fundación Laboral de la Construcción, Fernando García Novo, calcula que, al año, se jubilan unos 1.700 profesionales que dejan un vacío en el mercado laboral sin que exista un «relevo generacional» suficiente que los supla.

Un escenario que redunda en las listas de espera para obrar, entre otras consecuencias. «Cada vez hay más lista de espera y menor concurrencia en la presentación de ofertas. Electricistas, carpinteros, instaladores metálicos y de aluminio son profesionales muy necesarios; ya que forma parte de los oficios que realizan labores básicas, sin las cuales la obra no puede avanzar», detalla García.

Las empresas, cantera de profesionales

La desaparición de oficiales cualificados en estos sectores es un goteo constante en los últimos años. La automatización de procesos industriales ha llevado, detalla el gerente de la Fundación de la Construcción, a tener que «recualificar» a muchos profesionales para que se adapten a un escenario laboral en el que las técnicas y los sistemas constructivos han evolucionado y poco tienen que ver con los de antes.

La formación previa influye también en el caso de la pesca y el mar, que en la flota coruñesa cuenta con un 90% de empleados migrantes. En ocasiones, asumen empleos con condiciones menos deseables por necesidad, pero este no es el único motivo. «Hay mucha gente de Senegal que en su país ya ejercía la profesión de pescador o marinero. Aquí necesitan capacitarse, completar el curso y la formación en seguridad para poder embarcarse, pero es un sector que necesita mano de obra y ellos ya tienen experiencia», explica la prospectora de empleo de Ecos do Sur, Rosa Mosquera, que asegura que el sector del mar, aunque tiene importantes escollos en materia de conciliación, «ha dado un salto importante en condiciones salariales».

La falta de carpinteros, electricistas o instaladores es un proceso que algunos organismos observadores del mercado laboral, como la Cámara de A Coruña, han visto acelerado especialmente desde la pandemia, también en ámbitos como el transporte de mercancías o viajeros. La responsable de Formación de la Cámara introduce una variable más para explicar la falta de interés de los jóvenes en estas disciplinas: el reconocimiento social.

«Son profesiones que tienen un cierto estigma social. Los oficios manuales a veces se puede pensar que se ven como de menor prestigio. Eso es algo erróneo. Estos perfiles necesitan preparación técnica, exigen certificaciones», asegura Sofía Ramos, que anima a las empresas a fomentar esta motivación entre los jóvenes para trabajar con ellas. La FP dual, que permite complementar las clases con la formación en centros de trabajo surge como una oportunidad para que los empleadores instruyan a sus propias canteras. «Las empresas deben poner en marcha políticas de personal y de atracción de talento para atraer el interés de la gente joven. Por mucha tecnología que haya, mucha Inteligencia Artificial u optimización de los procesos, siempre van a estar vinculados a la mano de obra», anima Ramos.

