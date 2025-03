¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 11 de marzo

Trío Rodin en el Teatro Rosalía de Castro

20.00 horas | Organizado por la Sociedad Filarmónica, el Trío Rodin (violín-cello-piano) se presenta con programa de S. Prokofiev y L. Bernstein.

Teatro Rosalía de Castro

Mesa redonda por el Día Internacional de la Mujer

19.00 horas | Organizada por la Plataforma por la Igualdad y Contra la Violencia de Género del Castrillón-Urbanización Soto.

Centro Cívico del Castrillón

Segundo concierto ‘Paisaxes de lenda’

20.00 horas | Segundo concierto del ciclo Estreas na Academia.

Real Ac. Galega de Belas Artes

The Last Internationale en directo en Playa Club

21.00 horas | The Last Internationale presentan su último trabajo de estudio Runnin´for a dream.

Playa Club

Cine documental ‘Reflexos do Ártico’

12.00 y 19.00 horas | Cine documental Reflexos do Ártico de la Universidade da Coruña. Se proyectarán Steering North (1960), de David Bairstow y A Step Towards the Arctic – Reflections and Visions of the North (2012), de Anne-Marie Tougas.

Sala de Expo. de Normal

Inauguraciónón de exposición de Rosalía

19.30 horas | La Asociación vecinal Oza, Gaiteira y Os Castros presenta exposición Proclamar ao mundo que Galiza existe.

Forum Metropolitano

Firma de ‘As receitas de A voltas co prato’

12.00 horas |Begoña Vázquez, una de las autoras firmará los libros de los aficionados por las recetas.

El Corte Inglés

Proyección del documental ‘Vozes das margens’

18.00 horas | Proyección del documental Vozes das margens, un trabajo sociolingüístico sobre el portugués uruguayo hablando en la frontera de Brasil. Asistirá la directora, la sociolingüista brasileña Ana Maria Carvalho. .

A. C Alexandre Bóveda