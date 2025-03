¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 10 de marzo

Ciclo de cine documental con ‘Reflexos do Ártico’

12.00 y 19.00 horas | La UDC estrena el ciclo Reflexos do Ártico con las películas Nanook of the North, de Robert J. Flaherty, y Labrador North de Roger Hart. Entrada gratuita.

Sala La Normal

Paseo de Ronda, 47

Últimos días de la exposición de Siro

17.30 horas | El 15 de marzo se despide la exposición 40 años de autonomía de Galicia en las caricaturas de Siro en la sede de Afundación.

Sede Afundación

Cantón Grande, 8

Proyección de ‘Justicia para Diego’, en el Forum

Diego Bello. / Ewe y Oliver

19.00 horas | La Asociación Vecinal Oza, A Gaiteira y Os Castros proyecta el documental Justicia para Diego, que narra el caso del coruñés Diego Bello, muerto a disparos de la policía en Filipinas.

Forum Metropolitano

Río Monelos, 1

Julio Picatoste Bobillo presenta nuevo libro

19.00 horas | El magistrado jubilado presenta su libro La prueba testifical en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El acto será presentado por José Luis Seoane Spiegelberg.

Real Consulado del Mar

Plaza Pintor Sotomayor, 1, 2ª

Charla sobre Palestina con Shehab Al-Din

19.30 horas | Charla acerca de la situación en Palestina con el periodista palestino Shehab Al-Din y el periodista y codirector de Luzes, Xosé Manuel Pereiro. Entrada libre.

Asoc. Cult. Alexandre Bóveda

San Andrés, 36, 1º

Perfecto López-Nóvoa Rey presenta su libro

El capitán Perfecto, con el primer volumen de sus memorias. / Iago López

20.00 horas | Perfecto López- Nóvoa Rey presenta su libro Memorias del capitán Perfecto. Participan Ulises Bértolo, Venancio Salcines y Francisco Vázquez. Más información.

Sporting Club Casino

Real, 83