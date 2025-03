Retornar a A Coruña con trabajo

La farmacéutica Virginia Grecco y su marido hicieron las maletas en quince días y se adentraron en el viaje de mudar toda su vida de Argentina a A Coruña hace un año y medio. «Me enteré por Instagram del programa y decidí anotarme sin pensarlo dos veces», comenta. Grecco se anotó en abril del 2023 a la iniciativa Retorna Emprego, impulsada por la Xunta, y un mes después recibió una llamada de la Fundación Venancio Salcines, una de las tres organizaciones que ayuda a los participantes a llegar a Galicia. En agosto del 2023, le avisaron de que una empresa estaba interesada en su perfil. Después de entrevistas telefónicas y telemáticas, le dijeron que había sido seleccionada. «Llegamos a A Coruña el 31 de octubre. La fundación se encargó de enviarme el billete de avión y el precontrato de trabajo», explica Grecco.

El programador Santiago Rodríguez Champalbert aterrizó en A Coruña a finales de 2023. Su hermana fue quien le comentó la existencia del programa. Se anotó sin dudarlo. «Me llamaron y empecé a tener entrevistas con muchas empresas. Terminé cerrando con Aldaba, porque ofrecieron las mejores condiciones», explica Rodríguez. El programador trabaja desde su regreso en esta compañía, dedicada a tecnologías de la información, y no tiene pensado volver a Argentina, porque se siente «muy a gusto».

Virginia Peña llegó a Sada en julio de 2023. Esta nutricionista uruguaya se anotó al programa en marzo y la llamaron en junio. Desde las fundaciones le ofrecieron trabajar de ayudante de cocina, porque no podría ejercer su profesión en España sin antes tener una habilitación de su título. «No tenía experiencia en hostelería y me dijeron que me iban a entrenar. Me enviaron el contrato, que firmé, y a los pocos días ya tenía el billete para poder viajar a Galicia», explica la uruguaya, que esperó un par de meses de estabilidad laboral para poder traer a su hija de doce años. Virginia Peña señala que la Fundación Venancio Salcines fue la encargada de capacitarla y buscarle un trabajo cuando llegó a Sada. «Como llegué en plena temporada alta, conseguí trabajo rápidamente en un bar del centro de Sada», comenta.

Laura Palmeri y Mauro Barone llegaron a Arteixo directamente desde Argentina. Palmeri acompañó a su marido, que es hijo de madre pontevedresa, en un cambio rotundo de vida. «Nos enteramos del programa por la Xunta en Buenos Aires. Pedimos información y, después, todo fue muy rápido, en menos de un mes ya estábamos en Galicia», explica Palmeri.

La argentina comenta que la rapidez del programa les cogió por sorpresa, porque tuvieron que hacer todos los trámites de manera precipitada. Barone, luthier y carpintero, terminó trabajando para la Fundación Salcines, mientras que a Palmeri la misma institución la formó en hostelería. Ambos trabajan actualmente y no tienen intenciones de volver a Argentina.

Yamila Vezza y Emanuel Rey llegaron juntos desde Argentina a Oleiros. También se enteraron del programa por las redes sociales. «Mi marido es gallego y le dije que se anotara, porque el programa ofrecía muy buenas condiciones. Cuando nos llamaron de la Fundación Salcines pensamos que era una broma», explica Vezza. Todo el proceso fue «exprés», como señala la argentina, porque en menos de un mes ya estaban instalándose en Oleiros. «Creemos que el proceso debería ser un poco más lento y darle tiempo a los migrantes para no tener que hacer los trámites con prisa», señala Vezza.

Los retornados señalan que el problema principal que tienen al llegar a A Coruña es la búsqueda de piso. Como explica Grecco, «para poder alquilar piden contrato de trabajo y nóminas y nosotros llegamos sin lo último». Esta argentina y su pareja consiguieron una inmobiliaria que les permitió pagar cuatro meses de fianza, para poder entrar a vivir en un piso de Os Rosales. Algo similar le ocurrió a Vezza y a Rey, que tuvieron que pagar ocho meses por adelantado y «no con las mejores condiciones». Adriana Peña también comenta las dificultades que tuvo para encontrar piso en Sada. «El gran problema de la ciudad son los pisos turísticos, porque en época de verano ya no te quieren alquilar o los precios son carísimos», explica.

El segundo gran problema es la lentitud de las homologaciones de títulos de grado. «Presenté todo el trámite estando en Argentina, pero hace 18 meses que no hay respuesta», señala Virginia Grecco, que sin esa homologación no tiene la posibilidad de firmar como farmacéutica. Adriana Peña logró homologar su título de nutricionista, para lo que estuvo esperando veinte meses. «Se demoraron bastante, aún teniendo la ciudadanía», comenta la uruguaya.

Rodríguez Champalbert señala que el gran problema que encontró en A Coruña fue la burocracia para los trámites. «Para sacar el DNI me dieron muchísimas vueltas. Desde la comisaría pusieron muchas trabas pero, al final, me terminaron dando el documento», señala.

La idea de volver a sus países de origen, no está en los planes de ninguno de estos retornados, porque en A Coruña y su área metropolitana encontraron un «hogar». La argentina Virginia Grecco explica que A Coruña es una ciudad segura, en comparación a Bánfield, donde vivía. «Cuando salgo de noche de trabajar, sé que puedo caminar por la calle sin miedo», comenta.

Laura Palmeri y Mauro Barone, que experimentan la vida en Arteixo, comentan que la tranquilidad «los enamoró» y que no tienen pensado volver a una gran ciudad en un corto plazo.

¿Qué implica el programa Cualifica Emprego?

Retorna Cualifica Emprego es una acción con la que la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta busca que gallegos residentes en el extranjero puedan regresar. El objetivo está enfocado en traer población económicamente activa para que pueda trabajar en empresas locales. Retorna Cualifica tuvo su primera edición en 2023, cuando llegaron más de 120 personas. Este año han lanzado su segunda edición, que incluirá ayudas para facilitar el acceso al alquiler de una vivienda.

El programa es coordinado por tres fundaciones: Venancio Salcines, Nortempo y, desde este año, Ronsel. Los establecimientos son quienes gestionan y asisten, tanto en formación como en acompañamiento, a los beneficiarios. Como explican desde Nortempo, su rol es crucial porque son quienes «captan a los retornados y realizan su seguimiento una vez están en Galicia». La coordinadora de Retorna en la Fundación Ronsel, Alba Poncelas, señala que el programa es una forma de tener un regreso «programado, ordenado y planificado».