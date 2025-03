Los Hermanos de la Lejía, a la espera de su homenaje cinco años después: "Si no puedo ponerla, me la llevo a Buenos Aires"

Selva García Pomes tiene 85 años y vive en Buenos Aires, donde se crio. Hace seis se aventuró a visitar por primera vez A Coruña, la ciudad en la que las tropas nacionales fusilaron a sus tíos Bebel, Jaurés y France y de la que huyó su padre, Pepín. Tomar la decisión le costó toda una vida. «Tenía terror de pisar A Coruña, lo sentía desde lejos», comentaba a este diario en 2018. Cuando al fin llegó a la tierra de sus abuelos, supo que tenía que hacer algo para rescatar la memoria de los Hermanos de la Lejía, asesinados en el Campo da Rata por su militancia republicana y socialista. Esa idea se materializó poco después en una escultura de 12 metros encargada al escultor Ramón Conde, y en la promesa municipal de colocarla en algún lugar simbólico. Cinco años después de que el Concello aceptase la donación, con la estatua terminada y cogiendo polvo en una fundición de Madrid, Selva García sigue esperando. «Si no la puedo poner allá, tengo una bóveda en el cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires. Espero no tener que llevarlo allí», cuenta ella desde el otro lado del mar, con visible disgusto en la voz.

El Concello avanza que la demora responde a que se encuentran en busca una nueva ubicación «más adecuada» para colocar la pieza. En 2021, el Ayuntamiento confirmó a Selva García, que costeó la escultura con la intención de donarla a la ciudad, que esta se levantaría en la rotonda que une el Paseo Marítimo con la playa de San Amaro, muy cerca del lugar donde mataron a los Hermanos de la Lejía. «Es la ubicación que siempre soñé», decía entonces Selva García.

La rotonda donde iba a ubicarse inicialmente la escultura / Casteleiro

Ahora, el Ayuntamiento ha confirmado que una serie de cuestiones de carácter técnico impiden colocarla en esa ubicación, y que «se está buscando otro lugar que se comunicará pronto». El cambio de planes dilata todavía más las demoras de un proyecto que hace tiempo que debería haber concluido. «En 2020 tenía que estar entregado y colocado», lamenta Selva García. Ella misma viajó a Galicia desde Buenos Aires —a donde Pepín huyó con su familia para evitar el destino de sus hermanos y donde se criaron sus hijas —con la previsión de estar presente en la colocación de la escultura, pero la pandemia trastocó los plazos y la obligó a quedarse aislada y sola casi un año en Santiago de Compostela. La familia esperaba poder inaugurar la estatua en verano de 2022, pero tampoco pudo ser.

Ahora, por cuestiones de salud y de edad, no quiere volver a viajar hasta que no haya una fecha exacta en el horizonte para inaugurar el monumento. «Cuando esté la escultura, yo me voy para allá, pero no puedo estar otra vez meses allí esperando a que la pongan. Tengo 85 años y problemas de salud. Todo lo mío está completamente cumplido, pagué todo, solo me falta una cuota para cuando esté colocada, busqué el lugar, me dieron autorización y me pareció bien», comenta ella que, a estas alturas, solo busca una cosa: «poderlos reivindicar y morirme tranquila».

Homenajes en Guitiriz

El regreso a Galicia de Selva, no obstante, no fue del todo amargo. De aquí se lleva a varios amigos y también un fuerte vínculo con la Asociación Cultural Xermolos, de Guitiriz, que promovió varios homenajes a los Hermanos de la Lejía, tales como un monumento en su memoria o el Memorial Irmáns da Lexía. También allí se fundó la Peña Deportivista Bebel García, en honor a uno de los hermanos, que defendió la blanquiazul en el Dépor antes de su asesinato. Los peñistas nombraron a Selva García madrina honorífica de la agrupación. O de las «barras bravas», como dice ella. Para ellos, y para el cura Alfonso Torrado, de la AC Xermolos, guarda la hija de Pepín sus mejores palabras. «Estaré siempre agradecida».

El BNG insta al Concello a colocar la estatua «a la mayor brevedad»

El BNG lamenta la demora para inaugurar el monumento cinco años después de que el Concello aceptase la donación por parte de Selva García, que costeó íntegramente la escultura elaborada por el artista Ramón Conde. El BNG recuerda que el compromiso del Gobierno local con la hija de Pepín de la Lejía fue colocar el monumento en la rotonda de la confluencia de las calles paseo Alcalde Francisco Vázquez-Manuel García Canzobre-Regata Cutty Sark, frente a San Amaro.

La concejala nacionalista Mercedes Queixas ha registrado un ruego oral para el pleno de este jueves en el que pide al Gobierno municipal que «asuma compromiso y ejecute, en el lugar comprometido y a la mayor brevedad, la instalación de la escultura», como muestra, añade, de la recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en A Coruña. El BNG considera una «grave falta de respeto» a la familia de estas víctimas y a la memoria de los represaliados la «extrema dilación» en el cumplimiento del compromiso municipal. «Ni la familia ni el escultor comprenden a que se debe esta dilación», critica Queixas.