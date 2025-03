El PP pedirá en pleno solucionar el ruido de la maquinaria de la Casa de Veeduría

El PP presentará una moción en el próximo pleno para reclamar al Gobierno local que solucione el «problema de ruidos» que sufren los vecinos de la Ciudad Vieja por los ruidos de la maquinaria de climatización y ventilación de la Casa de Veeduría, de propiedad municipal. Los sonidos, argumenta el portavoz municipal popular, Miguel Lorenzo, «van más allá de una queja y un malestar» y son un «problema de salud pública» para los que viven en las casas cercanas.

Lorenzo, que se reunió ayer con vecinos, señala que las nuevas máquinas entraron en funcionamiento en enero, después de finalizasen las obras de rehabilitación del edificio, y que los residentes en los inmuebles cercanos llevan «casi dos meses» de «infierno». El ruido, defiende el líder popular, se produce durante «muchas horas del día e incluso de la noche».

Los populares afirman que la raíz del problema es que el proyecto está «estaba mal redactado y no incluyeron la insonorización». El recinto en el que están las máquinas no impide que salga el ruido, y «la puerta no es maciza, es de rejilla», lo que contribuye a su propagación.

Siempre según Lorenzo, los vecinos se han quejado al 010, a la Policía Local y a «personas del Ayuntamiento», pero no se les ha dado ninguna solución. «Una de las peticiones que han hecho es que vinieran a medir el ruido y al no hacerlo lo han hecho ellos con instrumentos homologados», indica, y los residentes han encontrado ruidos de entre 62 y 70 decibelios «cuando el límite diario en zona residencial es 40». También, señala, hay «emisiones de aire viciado» que supera seis o siete veces los valores permitidos. «Le pedimos a Inés Rey que escuche a los vecinos de la Ciudad Vieja, que salga de María Pita y suba las escaleras hasta aquí, escuche los ruidos y busque una solución», resume el portavoz municipal.