El PP presentará una moción para anular la rebaja de 7,3 millones del Concello de A Coruña a la concesionaria de Nostián

El Concello de A Coruña pagó durante años dinero de más a la concesionaria de la planta de tratamiento de residuos municipal de Nostián, Albada, en base a un acuerdo que anularon los tribunales. El Gobierno local reclamó a la empresa que devolviese 12,9 millones, así como cerca de 2,8 por los intereses, pero el mes pasado aceptó una propuesta de la empresa para dejar la suma en 8,3 millones. Para el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, insiste en que este cambio de criterio es "inexplicable", y este martes anunció que su grupo presentará, en el pleno de este jueves, una moción contra la rebaja, que, defiende, supone perdonarle a la empresa 7,3 millones de euros, así como otros 400.000 de intereses que se han ido acumulando desde que se hizo el cálculo original.

Según resumió Lorenzo, los populares reclaman que el acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se acepta cobrar solo 8,3 millones "sea declarado nulo", y, "como consecuencia, no se presente en el juzgado" para que lo ratifique. El líder popular apuesta porque "el pleito debe llegar hasta el final" y porque "sea el juez el que decida cuánto pagar", y también recuerda a que, en informes municipales de 2023 y 2024, se asumía que la empresa debía devolver todo el dinero que se le pagó de más entre enero de 2011 y febrero de 2018, señalando que los abonos "son inválidos" y que se pueden "reclamar íntegramente", sin que una parte haya prescrito.

Este criterio, defiende Lorenzo, se refleja en informes de la asesoría jurídica y el interventor, y el Ayuntamiento fijó que la suma a reclamar era "irrenunciable e indisponible", lo que, argumenta, quiere decir que el Gobierno local no puede dejar dde cobrar una parte porque, aparte de ser "contradictorio" con su posición anterior y un "giro de 180 grados", es lesivo para los intereses municipales. Aunque el Concello defiende el cambio de criterio en base a un nuevo informe jurídico, Lorenzo afirma que aunque este considera que el acuerdo va en favor del interés general, "no justifica por qué". El PP convocó una Comisión de Transparencia, pero, según el líder popular, el Concello no dio una justificación al perdón de la deuda.

Los tribunales, opción abierta

El PP tiene doce ediles y el PSOE once, con lo que, si el BNG vota a favor de la moción o se abstiene, la iniciativa prosperará. Pero el Gobierno local no está obligado a cumplir las mociones, según admite el propio Lorenzo, que criticó al Ejecutivo municipal no poner en marcha, incluso, propuestas por las que votó a favor en pleno. Aún quedaría la opción de ir a los tribunales, aunque el líder municipal señaló que "no me gusta que los problemas políticos" se lleven a los tribunales, reclamando al Ejecutivo municipal que cambie de criterio y no ratifique el pacto con Albada.

El político señala que el proceso jurídico tiene "tiempos" largos, y, además, señaló que una vez que el acuerdo con Albada se refrende en los tribunales sería "inatacable", esto es, sería muy dificil o imposible que la Justicia lo anulase. Pero, indicó, esto "no quiere decir que no sea lesivo" para lo intereses públicos, con lo que se podría reclamar a los "responsables" de aprobarlo por "daños y perjuicios". Lorenzo rehusó confirmar que fuese a tomar esta opción, pero tampoco lo descartó.