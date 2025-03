Las tres mejores hamburguesas de Galicia están en A Estrada, Ames y A Coruña

El 5º Campeonato de España de Hamburguesas celebró su gran final este miércoles en el Museo MEGA de A Coruña. Los 15 finalistas han intentado convencer al jurado de que la suya era la mejor creación culinaria en este apartado.

El jurado ha estado formado por José Carlos Capel, presidente de Madrid Fusión, la divulgadora gastronómica Alejandra Ansón, los cocineros estrella michelín Fernando Agrasar, de As Garzas (Malpica), e Iria Espinosa, de Árbore da Veira (A Coruña) y el influencer Xurxo Carreño.

Las tres mejores hamburguesas de España están en el restaurante The Carnivan Superbar de León, El Temple Smash Burger de Castellón y Briochef de Madrid. También se han celebrado diversas categorías como "Hamburguesa para una inmensa minoría", que busca aquellas que no gustarán a todos, pero que destacan por su sabor, la "Best Burger Delivery", para los establecimientos que han tenido más pedidos a domicilio, o "Audicious BBS", que premia a las más creativas y originales. También se ha premiado a la mejor cadena de hamburgueserías, que ha recaído en All or nothing, que tiene cinco establecimientos en las islas Canarias.

Ninguna gallega finalista

Final del V Campeonato de Hamburguesas de España celebrado este miércoles en MEGA / LOC

Entre las quince finalistas no ha habido ninguna hamburguesa gallega, aunque también se han hecho públicos los listados con las tres mejores creaciones culinarias de cada comunidad. En Galicia este ranking ha estado liderado por Argentinos Burger, de A Estrada, que con su hamburguesa Madrineta se ha proclamado como la mejor de la autonomía. Este restaurante de la comarca de Tabeirós - Terra de Montes se está acostumbrando a llevar premios, puesto que el pasado año se llevó el premio a la mejor de España. En esta ocasión la hamburguesa la definían como "muy simple", con un pan brioche receta propia, carne de vaca madurada 45 días y queso americano.

La segunda posición en Galicia se la llevó el restaurante Petiscos, de Bertamiráns (Ames) que preparó una receta con "carne fresca y jugosa con la cremosidad que aporta el gouda, un toque dulce con la cebolla caramelizada, el toque picantillo de la mayonesa de kimchi y el crocante de takis, además de pulled pork coreano hecho a fuego lento", definen.

Hermes Castro, de Hermes’ Journey. / Carlos Pardellas

Por último, la tercera mejor hamburguesa de Galicia está en el Orzán, en A Coruña. La receta para esta hamburguesa de "inspiración francesa" pasó por incluir un queso francés de leche cruda, el comté, y una duxelle. "Es un picadillo de champiñones, cebollas y chalotas rehogado en mantequilla que le da un toque nunca visto a una hamburguesa", explicaba el chef Hermes Castro, creador de Holly. A estos ingredientes se les añade bacon ahumado de sabor intenso y una salsa de chipotle ahumado y ajo negro.