Vuelta al mundo en una ‘buxaina’

A Guillem Vizcaíno siempre le gustó jugar, así que, se recuerda a sí mismo siempre con algo en la mano, de pequeño, en la puerta de casa de sus abuelos, recibiendo consejos de cómo hacer bailar los trompos de madera y punta metálica, después, con el diábolo y los malabares y, así «hasta hoy», dice el artista mallorquín, en el patio del colegio San Francisco Javier, en el que escolares de cuarto y quinto de Primaria tuvieron la oportunidad de ver buxainas de todo el mundo, desde Japón a Mallorca, en movimiento y, por supuesto, de experimentar con ellas.

«Hace dos años jugábamos mucho en el recreo, se puso de moda en el colegio porque vino otro chico a enseñarnos», cuentan Alba, Xaquín, Elena, Nora y Martina, que el pasado jueves por la mañana se afanaron en tirar el trompo para intentar que bailase, aunque fuese del revés.

Luis Ramas, que fue profesor en el centro durante muchos años y ahora está jubilado, organizó esta visita del mallorquín Guillem Vizcaíno para promocionar la exposición de buxainas que se podrá ver desde el 13 de marzo en la sala Salvador de Madariaga, en Durán Loriga, con cuatrocientas peonzas de todo el mundo y todos los tamaños, casi medio centenar de fotografías artísticas de los trompos en movimiento, además de libros y talleres.

Fue a raíz de un accidente cuando le regalaron a Guillem el trompo que despertó en él las ganas de hacer de este juego su profesión. Hasta ese momento trabajaba en una compañía de circo y se había inclinado más por los malabares y las mazas, pero al ponerse a jugar se dio cuenta de que nada avivaba el recuerdo y la ilusión en quien lo veía como las peonzas. «Empecé a buscar y a interesarme y vi que había buxainas en todas las culturas y civilizaciones. Cada vez que me iba a la plaza, la gente se me acercaba y los mayores me contaban historias y, de repente, conecté mucho con mi infancia. Es un juego que causa algo mágico», comenta Vizcaíno, que decidió montar el espectáculo Poi, íntegramente con peonzas y, con ellas, recorre el mundo.

Desde las más grandes y pesadas —una de las que usó en A Coruña para su exhibición pesa más de dos kilos— hasta las más raras, como una que no mide más que un palmo, pero que, cuando acaba de bailar, se acuesta y hace un sonido muy particular.

«Ahora usan los Beyblade, que son de plástico y se lanzan con un botón, los trompos siempre han estado por ahí escondidos, los niños ven una buxaina grande de madera y se sorprenden y los mayores lo entienden mejor porque ya la han vivido y han jugado con ellas», explica Vizcaíno, que es consciente de que muchos abuelos que ahora bajan al parque con sus nietos saben de la felicidad que esconde ese pequeño trozo de madera.

«Se sabe que en Egipto y en Perú hace 3.000 años, ya se jugaba con la peonza», les explicaba el jueves Vizcaíno a los escolares que se sorprendían con los movimientos de las buxainas que son capaces de seguir girando en el aire o a través de un cordel o en un soporte metálico.

Guillem Vizcaíno, en el año 2020, se presentó al campeonato mundial de peonza, que se celebró en Hungría, aunque se hizo online, por culpa de la pandemia y, aunque era la primera vez que participaba, consiguió ganar. Después de esta visita, le tocará hacer las maletas porque el mes que viene estará en Japón, en la Expo Universal de Osaka, y seguirá girando y jugando, como sus peonzas.

El Ayuntamiento invita a los centros educativos a ver la muestra, en la que hay peonzas y carteles informativos. Los visitantes podrán profundizar en el conocimiento de los orígenes de un juego que forma parte de la cultura lúdica y, de paso, vivir las emociones y sentimientos que provoca.

Fotografías y textos literarios para recorrer la historia de la peonza

A melodía das buxainas es la exposición organizada por el Concello para hacer un recorrido por la historia de este juego a través de fotografías artísticas y textos literarios. Se inaugura este jueves 13 de marzo en la sala Salvador de Madariaga, en Durán Loriga, a partir de las siete de la tarde.

Suscríbete para seguir leyendo