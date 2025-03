Cineastas que marcan la diferencia

Las mujeres pisan fuerte en muchas profesiones y la producción y la dirección audiovisual no se queda atrás. Este miércoles arrancó Cine por mulleres A Coruña, una muestra que busca dar a conocer largometrajes dirigidos y producidos por directoras tanto gallegas como españolas y de otros países, con proyecciones y actividades en el centro sociocultural Ágora hasta el 30 de marzo.

La muestra se abrió con la mesa redonda Galicia: nós tamén producimos longametraxes, en las que participaron las cineastas y productoras gallegas Emma Lustres, Chelo Loureiro y Verónica Buide, además del director general del Instituto de Cinematografía y de Artes Audiovisuales, Ignasi Camós Victoria, y, como moderadora, la cineasta Alexia Muíños.

La cofundadora de la productora coruñesa Vaca Films Studio, Emma Lustres, con películas de éxito como El niño, Celda 211 y Quien a hierro mata, comentó que en sus inicios, creía que el referente de un productor audiovisual era «un hombre gordo, con dinero, una copa de whisky en la mano y viendo una película con la idea de poder acostarse con la actriz principal». Lustres cambio su perspectiva después de adentrarse, conocer y vivir la realidad del mundo audiovisual. «Cuando se abrió Vaca, en 2003, fue un momento bisagra porque fuimos la primera generación con un máster enfocado en el sector. Hoy en día los jóvenes que se dedican específicamente a los audiovisuales y a la producción tienen ventajas que nosotros no tuvimos», explicó Emma Lustres.

La productora Chelo Loureiro, con más de 300 premios en festivales internacionales y un Premio Goya a Mejor Película de Animación en 2022 por Unicorn Wars, explicó que la tecnología ayudó a democratizar el mundo de la animación. Además, sumó que «Galicia es referente a nivel audiovisual, tanto en la región como a nivel Europeo», explicó Loureiro.

Verónica Buide tiene una trayectoria de más de veinte años en la industria audiovisual y del entretenimiento como productora audiovisual. Buide explicó que en la industria ha presenciado cómo las películas producidas por mujeres no son el problema, sino las historias que tienen a las mujeres como protagonistas. «He llegado a escuchar que ese tipo de historias no venden. ¿Cómo no van a vender si el 51% de la población son mujeres?», explicó la productora. Buide también se refirió a los comentarios recibidos por su carácter: «Tuve que crear un carácter fuerte para poder defender lo que creo y en lo que trabajo, delante de quien sea», explicó.

El director general del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales señaló durante la mesa redonda que España es referente a nivel mundial en la presencia femenina en el cine. «Según los últimos datos, las mujeres representan el 38% de la industria audiovisual. Aún falta mucho por hacer», afirmó Ignasi Camós.