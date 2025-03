La cultura, una cosa de todos

A Fran le gusta el reguetón, pero como es un Dj profesional pincha lo que el cliente le pide. Se enamoró de hacer música «hace ocho años», cuando se apuntó a un curso en Betanzos para introducirse en este mundo y, desde entonces, no ha parado de formarse y de crecer como artista.

Dani Peligro fue uno de sus profesores en los talleres de Dj inclusivo y ya, desde el principio, con su compañero Jas, vio que Fran no se limitaba a pinchar sino que quería crear. «Llegó a un nivel que ya necesitaba una formación más específica, de hecho, tiene su propio equipo en la habitación, con las luces y todo. Hay chicos que ponen la música y se van a bailar, pero él quería tocar todos los botones y probar», relataba ayer Dani, que es el monitor y coordinador de Dj inclusivo (de la asociación cultural Negus), uno de los proyectos que forman parte del programa Cultura Accesible e Inclusiva, que llega este año a su novena edición y que presta apoyo a catorce proyectos diferentes.

Fran o DJ Rey, por cierto, tiene síndrome de Down y encontró su pasión en la música, aunque nadie se lo esperase. «Nosotros le dejamos hacer lo que él quiso, aunque no pensábamos que le iba a dar tan fuerte», confesaban sus padres. La alcaldesa, Inés Rey, le encargó ayer ya una fecha en el mes de junio, la de la Gala del Deporte.

El Concello, a través de la Fundación Emalcsa y en colaboración con la Fundación María José Jove y Vegalsa-Eroski financian estos catorce proyectos que pretenden abrir las puertas de la cultura a todos los colectivos, bien sean personas con diversidad funcional, o migrantes, como Anastassia Khomych que ha encontrado en el proyecto ARCO, de la compañía de teatro Noite Bohemia una familia y una vía de escape para olvidar los horrores que ha pasado desde que empezó la guerra en su país. «Hace tres años yo me subía a los escenarios a hacer teatro en ucraniano y, ahora, mi texto está en castellano», comentaba ayer esta joven, que reconoce que actuar le «ayuda a no pensar» y que da sentido a su vida. No necesita más. La Asociación de Amigos do Museo de Belas Artes participa en esta convocatoria con un programa de realidad virtual, que se llama Un museo en movemento, porque acerca las obras del museo a los espacios en los que están personas que tienen dificultades para desplazarse.

La Asociación Poten100mos cuenta con un taller de Freestyle inclusivo, en el que usuarios con discapacidad y jóvenes en riesgo de exclusión social se juntan para crear rimas y música.

En esta convocatoria hoy dos proyectos relacionados con el audiovisual, Miradas Diversas, de la Asociación Cultural Albatros, dirigido a personas con discapacidad intelectual y enfermedades mentales; y Xpresa, de ESE8, que pone en contacto a jóvenes con diversidad funcional con profesionales del audiovisual.

Pero hay más propuestas, la Sociedad Filatélica, por ejemplo, realiza jornadas de intercambio de postales como herramienta de sensibilización y la asociación cultural Tres por Cuatro hace unos talleres de musicoterapia para mejorar el bienestar de sus participantes. Relacionada con la música está también A proxección sonora IV: universos, signos e constelacións, de la Asociación Cultural AÏS.

En esta convocatoria se financian también iniciativas que están arraigadas ya en la agenda cultural de la ciudad, como Acampa pola Paz o la V edición del programa XQN para familias, accesible e inclusivo, de la Asociación Por Qué no Ayudar.

La asociación Viraventos propone para este año la actividad XpresaT pola Diversidade, centrado en jóvenes, y la Asociación Xuvenil Atlántica, Cultura Atlántica 2024-2025, que engloba actividades artísticas y culturales donde se fomentan valores como la igualdad. La Asociación Cultural para a Integración Social Diversos despliega el programa Tempo para soñar, un espacio de escucha para personas con discapacidad.

