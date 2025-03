Unha mostra sobre Rosalía no Forum

A asociación veciñal Oza Gaiteira Os Castros inaugurou este martes unha exposición, dentro das actividades que organiza a entidade polo Día de Rosalía. A Mostra Rosalía, proclamar ao mundo que Galiza existe estará no Forum Metropolitano ata o día 22 deste mes. A asociación presidida por Paulo Sexto invitou ao político nacionalista Francisco Rodríguez ao acto de apertura, no que tamén estivo a deputada provincial María Soledad Agra Tuñas e o voceiro do BNG no Concello da Coruña, Francisco Jorquera.